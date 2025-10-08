'मैं नहीं चाहता...' Bobby Deol के बेटे ने छोड़ दी 12वीं के बाद पढ़ाई, फिल्मों में डेब्यू को लेकर बोले अभिनेता
रणबीर कपूर की एनिमल से छाए बॉबी देओल (Bobby Deol) बीते दिनों आर्यन खान की सीरीज में दिखे। उनके बेटे आर्यमन और धरम भी फिल्मों में आने वाले हैं। बॉबी ने बताया कि आर्यमन बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे थे पर उनका मन फिल्मों में है। हालांकि बॉबी चाहते हैं कि बच्चे पूरी तैयारी के बाद ही इंडस्ट्री में आएं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल से बॉबी देओल (Bobby Deol) ने धांसू कमबैक किया और छा गए। इसके बाद हाल ही में आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में वो नजर आए। इसमें उनके किरदार को खूब सराहा गया। बॉबी ने सीरीज में अजय तलवार का रोल निभाया था। एक्टर के सितारे इस समय बुलंद हैं।
वहीं अब उनके बेटे आर्यमन और धरम देओल भी फिल्मों में कदम रखने वाले हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर ने इस बारे में बात की और बताया कि आर्यमन और धरम इसके लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं। रेडियो नशा से बात करते हुए बॉबी ने बताया कि वो हमेशा से चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दें लेकिन दोनों का इंटरेस्ट एकदम अलग निकला।
अपने बेटे के कॉलेज के बारे में नहीं जानते थे बॉबी
बॉबी ने कहा- 'मेरे छोटे बेटे ने 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी लेकिन बड़ा बेटा कॉलेज गया। उसने जिन कॉलेजों में अप्लाई किया सबमें उसको एडमिशन मिल गया। उसने NYU स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन लिया। मुझे उस कॉलेज के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैं लोगों को बताता था कि मेरा बेटा उस कॉलेज में पढ़ता है, तो लोग मुझसे कहते थे, 'वाह, यह तो कमाल का कॉलेज है।' मुझे लगता था,'ठीक है।' मुझे यह नहीं पता था।"
दोनों बेटे फिल्मों में आएंगे नजर?
बॉबी ने बताया कि बड़े बेटे को इंडस्ट्री से काफी अटेंशन मिल रही है और उसके पास कई ऑफर भी आ रहे हैं लेकिन हम अभी बिल्कुल जल्दी में नहीं हैं। वो अपने ऊपर काम कर रहा है और ट्रेनिंग ले रहा है। मैं उसे बिना स्विमिंग जाने समुद्र में नहीं फेंकना चाहता। बॉबी ने कहा कि उनके दोनों बेटों ने फिल्मों में रुचि दिखाई है, लेकिन वह चाहते हैं कि वे स्टार किड्स होने के दबाव के लिए पूरी तरह तैयार रहें।
आर्यन खान पर था बहुत प्रेशर
उन्होंने शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान का भी जिक्र किया, जिन्होंने हाल ही में निर्देशन में कदम रखा है। बॉबी ने कहा, "मैं जानता हूं कि इंडस्ट्री से होने के बावजूद, सुपरस्टार शाह रुख खान का बेटा होना कितना मुश्किल है। उस पर किस तरह का दबाव होता है। अगर वह निर्देशन जैसा चुनौतीपूर्ण काम करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे उसके लिए वहां मौजूद रहना होगा।"
इन फिल्मों में नजर आएंगे बॉबी देओल
बॉबी देओल आने वाले समय में अनुराग कश्यप की बंदर, आलिया भट्ट की अल्फा और तमिल फिल्म जना नयागन में नजर आएंगे। उनकी फिल्म बंदर (मंकी इन केज) टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (टीआईएफएफ) के 50वें संस्करण के स्पेशल प्रीजेंटेशन में प्रदर्शित की गई। निखिल द्विवेदी द्वारा निर्मित और अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित, बंदर में सबा आजाद, सान्या मल्होत्रा और सपना पब्बी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।
