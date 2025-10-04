Bobby Deol: 'बरसात' की शूटिंग के दौरान टूट गया था 'लॉर्ड' बॉबी का पैर, बड़े भैया सनी देओल बने थे मसीहा
Bobby Deol ने अपने भाई सनी देओल के साथ अपने गहरे रिश्ते को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म बरसात की शूटिंग के दौरान इंग्लैंड में एक घुड़सवारी दुर्घटना में उनका पैर टूट गया था। सनी देओल उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए और डॉक्टरों के हार मान लेने पर उन्हें लंदन एयरलिफ्ट करवाया जहां उनकी सर्जरी हुई।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉबी देओल अपने बड़े भाई सनी देओल के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने से कभी नहीं कतराते। हाल ही में, बॉबी ने एक ऐसी मेमोरी शेयर की जो दिखती है कि दोनों भाईयों का यह रिश्ता कितना गहरा है। बात उस समय की है जब बॉबी देओल अपनी पहली फिल्म बरसात की शूटिंग कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन इंग्लैंड में घुड़सवारी के एक सीन के दौरान, एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया।
इंग्लैंड में हुआ था हादसा
बॉबी ने इसे याद करते हुए बताया, 'मुझे आज भी याद है, शूटिंग के दौरान इंग्लैंड में मेरा पैर टूट गया था। मैं एक घोड़े पर सवार था, दूसरे घोड़े से टकरा गया और अपना कंट्रोल खो बैठा और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। मैंने देखा कि मेरा एक पैर पूरी तरह से मुड़ गया था। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर पड़ा। भैया (सनी) वहां थे, उन्होंने मुझे अपने कंधों पर उठाया और मुझे ले गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता'।
सनी ने बताया था पैर
बॉबी देओल ने याद किया कि सनी देओल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वे अपने छोटे भाई को तुरंत पास के अस्पताल ले गए। लेकिन जब डॉक्टरों ने हार मान ली, तो सनी फिर से आगे आए। बॉबी ने बताया, 'वह मुझे नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वहां के डॉक्टरों ने कहा था, 'हम उसका पैर नहीं बचा सकते।' तभी भैया ने मुझे रातों-रात लंदन एयरलिफ्ट करवाया। वहां मेरी सर्जरी हुई। वह हमेशा मेरे साथ रहे हैं'।
बॉबी देओल ने कहा कि भले ही उस दुर्घटना में उनके पैर में एक लोहे की रॉड और स्क्रू लगे थे, लेकिन इससे उनकी स्पीड कभी धीमी नहीं हुई। उन्होंने कहा, 'अब 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। मेरे पैर में अभी भी एक रॉड और स्क्रू लगे हैं, और हालांकि थोड़ी तकलीफ और दर्द होता है, लेकिन मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं चल सकता हूं, दौड़ सकता हूं, नाच सकता हूँ, लड़ सकता हूं, कूद सकता हूं, एक्शन कर सकता हूं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए?'
बॉबी देओल और सनी देओल दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बेटे हैं। बाद में धर्मेंद्र ने अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी की, और उनकी दो बेटियां हैं - ईशा देओल और अहाना देओल।
वर्कफ्रंट की बात करें तो बॉबी देओल आखिरी बार 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए थे। वहीं सनी देओल अगली बार 'बॉर्डर 2' और 'लाहौर 1947' में नजर आएंगे।
