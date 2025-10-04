Bobby Deol: 'बरसात' की शूटिंग के दौरान टूट गया था 'लॉर्ड' बॉबी का पैर, बड़े भैया सनी देओल बने थे मसीहा

Bobby Deol ने अपने भाई सनी देओल के साथ अपने गहरे रिश्ते को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म बरसात की शूटिंग के दौरान इंग्लैंड में एक घुड़सवारी दुर्घटना में उनका पैर टूट गया था। सनी देओल उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए और डॉक्टरों के हार मान लेने पर उन्हें लंदन एयरलिफ्ट करवाया जहां उनकी सर्जरी हुई।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉबी देओल अपने बड़े भाई सनी देओल के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने से कभी नहीं कतराते। हाल ही में, बॉबी ने एक ऐसी मेमोरी शेयर की जो दिखती है कि दोनों भाईयों का यह रिश्ता कितना गहरा है। बात उस समय की है जब बॉबी देओल अपनी पहली फिल्म बरसात की शूटिंग कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन इंग्लैंड में घुड़सवारी के एक सीन के दौरान, एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया।

इंग्लैंड में हुआ था हादसा बॉबी ने इसे याद करते हुए बताया, 'मुझे आज भी याद है, शूटिंग के दौरान इंग्लैंड में मेरा पैर टूट गया था। मैं एक घोड़े पर सवार था, दूसरे घोड़े से टकरा गया और अपना कंट्रोल खो बैठा और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। मैंने देखा कि मेरा एक पैर पूरी तरह से मुड़ गया था। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर पड़ा। भैया (सनी) वहां थे, उन्होंने मुझे अपने कंधों पर उठाया और मुझे ले गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता'।