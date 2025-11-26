'एक घंटे की कीमत...' अश्लील तस्वीरें वायरल होने के बाद Girija Oak को मिले थे गंदे मैसेजेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री गिरिजा ओक हाल ही में नीली साड़ी में अपनी तस्वीरों के लिए खूब वायरल हुई थीं। कई लोगों ने उन्हें भारत की सिडनी स्वीनी और मोनिका बेलुची कहा। सोशल मीडिया पर उनकी AI से छेड़छाड़ करके बनाई गई अश्लील तस्वीरें वायरल होने के बाद उन्हें 'नेशनल क्रश' भी कहा गया। अब इस मामले पर गिरिजा ने और बात की और बताया की इसके बाद उन्हें किस तरह के घटिया मैसेजेस मिलने लगे थे।

एक्ट्रेस को मिले गंदे मैसेजेस गिरिजा ने खुलासा किया कि उन्हें ऑनलाइन कई पुरुषों से अजीबोगरीब मैसेज मिले, जिनमें से कुछ ने तो उनका रेट भी पूछा। एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए गिरिजा ने बताया,'किसी ने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, मुझे एक मौका दीजिए। किसी ने तो मेरा रेट भी पूछा और कहा एक घंटा बिताने की कीमत क्या है? ऐसे कई मैसेज हैं मेरे पास।'

गिरिजा ओक कौन हैं? गिरिजा को मराठी और हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। गिरिजा ने गुलमोहर, लज्जा और नवरा मजा भावरा सहित कई मराठी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वो एक कन्नड़ फिल्म में भी नजर आईं जिसका नाम हाउस फुल है।