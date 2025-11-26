Language
    'एक घंटे की कीमत...' अश्लील तस्वीरें वायरल होने के बाद Girija Oak को मिले थे गंदे मैसेजेस

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:51 AM (IST)

    अभिनेत्री गिरिजा ओक (Girija Oak) की नीली साड़ी वाली तस्वीरें वायरल होने के बाद उन्हें 'नेशनल क्रश' कहकर बुलाया जाने लगा। हालांकि ये उनकी AI-मॉर्फ्ड तस्वीरें थीं। इसके बाद गिरिजा को कई पुरुषों से घटिया और अश्लील मैसेज मिलने लगे, जिनमें कुछ ने तो उनसे 'एक घंटा बिताने का रेट' भी पूछा। गिरिजा ने इस ऑनलाइन दुर्व्यवहार पर चिंता व्यक्त की।

    नीली साड़ी वाली गिरिजा ओक (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री गिरिजा ओक हाल ही में नीली साड़ी में अपनी तस्वीरों के लिए खूब वायरल हुई थीं। कई लोगों ने उन्हें भारत की सिडनी स्वीनी और मोनिका बेलुची कहा। सोशल मीडिया पर उनकी AI से छेड़छाड़ करके बनाई गई अश्लील तस्वीरें वायरल होने के बाद उन्हें 'नेशनल क्रश' भी कहा गया। अब इस मामले पर गिरिजा ने और बात की और बताया की इसके बाद उन्हें किस तरह के घटिया मैसेजेस मिलने लगे थे।

    एक्ट्रेस को मिले गंदे मैसेजेस

    गिरिजा ने खुलासा किया कि उन्हें ऑनलाइन कई पुरुषों से अजीबोगरीब मैसेज मिले, जिनमें से कुछ ने तो उनका रेट भी पूछा। एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए गिरिजा ने बताया,'किसी ने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, मुझे एक मौका दीजिए। किसी ने तो मेरा रेट भी पूछा और कहा एक घंटा बिताने की कीमत क्या है? ऐसे कई मैसेज हैं मेरे पास।'

    गिरिजा ने आगे कहा कि अगर वही पुरुष उन्हें असल जिंदगी में देख लेगा तो कभी ऐसी बात नहीं करेगा, लेकिन घूंघट के पीछे लोग कुछ भी कह देते हैं। हालांकि, आमने-सामने होने पर वे प्यार और सम्मान से बात करते हैं। बता दें कि कुछ समय पहले गिरिजा की एआई से मॉर्फ्ड की गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसके बारे में सीमने आकर उन्होंने खुद जानकारी दी थी।

    गिरिजा ओक कौन हैं?

    गिरिजा को मराठी और हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। गिरिजा ने गुलमोहर, लज्जा और नवरा मजा भावरा सहित कई मराठी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वो एक कन्नड़ फिल्म में भी नजर आईं जिसका नाम हाउस फुल है।

    वहीं बॉलीवुड में गिरिजा ओक ने आमिर खान की 2007 की हिट फिल्म 'तारे जमीन पर'में जबीन का किरदार निभाया था। इसके अलावा वह साल 2010 में आई शोर इन द सिटी और शाहरुख खान की 'जवान'(2023) में भी नजर आईं। वह सोनी टीवी के शो लेडीज स्पेशल में मुख्य भूमिका निभाने वालों में से एक थीं जो मुंबई की 'लेडीज स्पेशल' लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाली चार महिलाओं के जीवन पर आधारित था।

