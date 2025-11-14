'कुछ फोटो बहुत अश्लील हैं...', वायरल गर्ल Girija Oak की तस्वीरों के साथ हुई छेड़खानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। न्यू वायरल सेंसेशन बनीं गिरिजा ओक का नाम इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। मराठी और हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री गिरिजा ओक गोडबोले की एक तस्वीर ने उन्हें सोशल मीडिया की नई वायरल गर्ल के साथ-साथ नेशनल क्रश भी बना दिया।

कुछ दिनों पहले गिरिजा ने एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वह ब्लू साड़ी में हैं। उनकी सादगी ने फैंस के दिलों को छुआ और उन्हें लोगों ने वायरल कर दिया। हालांकि, एक तरफ जहां यूजर्स उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स AI के इस्तेमाल से उनकी इन्हीं तस्वीरों को मॉर्फ्ड भी कर रहे हैं, जिससे एक्ट्रेस का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए अपना गुस्सा व्यक्त किया है।

गिरिजा की तस्वीरों को किया गया मॉर्फ्ड 'जवान' एक्ट्रेस और नई नेशनल क्रश गिरिजा ओक गोडबोले ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ होने से कितनी दुखी हैं। उन्होंने वीडियो में कहा, " पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, उससे मैं थोड़ी बौखलाई हुई हूं। बहुत सारे लोगों का ध्यान जब अचानक आप पर होता है, तो समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। लोगों का बहुत प्यार भी मिल रहा है। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूं, इतने ढेर सारे प्यार के लिए"।

उन्होंने वीडियो में आगे कहा, "मेरा परिवार वाले मुझे अलग-अलग इमेज और मीम्स भेज रहे हैं, जो कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ फनी हैं। इनमें से कुछ इमेज और पोस्ट बहुत अश्लील भी हैं, AI को यूज करके मेरी फोटोज को मॉर्फ्ड किया जा रहा है, उन्हें पोस्ट किया जा रहा है। मैं भी इसी जमाने की लड़की हूं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हूं और जानती हूं कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है। सोशल मीडिया का एक पूरा खेल है, जो हम सब खेलते हैं। खेल के बारे में मैं जानती हूं, लेकिन इस खेल के कोई नियम नहीं है, कोई चीजें फिक्स नहीं है और इस चीज से मुझे डर लगता है"।

View this post on Instagram A post shared by Girija Oak Godbole (@girijaoakgodbole) 12 साल के बेटे के लिए लग रहा है डर गिरिजा ने अपने बेटे की चिंता में आगे कहा, "मेरा 12 साल का बेटा है, आज वह सोशल मीडिया यूजर नहीं है, लेकिन कुछ सालों बाद वह सोशल मीडिया पर होगा। ये जो AI का इस्तेमाल करके औरतों और मर्दों की फोटोज को एडिट किया जा रहा है, मॉर्फ्ड करके उन्हें अश्लील बनाया जा रहा है, ये फोटो सिर्फ आज या कल में दिखेंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर हमेशा के लिए रहेंगी। शायद मेरा बेटा कल जब बड़ा होगा, तो हो सकता है ये देखे।