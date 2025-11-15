Bihar Elections: दीघा सीट से सुशांत सिंह राजपूत की बहन को झटका, इतने बड़े अंतर से मिली करारी हार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) के नतीजे सामने आ गए हैं। एनडीए की प्रचंड जीत ने भारतीय जनता पार्टी के हौसले और बुलंद कर दिए हैं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और फिर साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ग्राफ सेट करेगी।

हार गए ये सारे सितारे वहीं इस बार के चुनाव में राजनेताओं के साथ कई अभिनेता भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे। एक तरफ जहां अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) 11 हजार वोटों से जीत गई हैं वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो चुनाव हार गए हैं। चुनावी मैदान में उतरे खेसारी लाल यादव, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और रितेश पांडे अपनी-अपनी सीट से हार गए हैं।