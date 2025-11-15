Bihar Elections: दीघा सीट से सुशांत सिंह राजपूत की बहन को झटका, इतने बड़े अंतर से मिली करारी हार

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:05 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें एनडीए की बहुमत से जीत हुई है। इस चुनाव में कई सितारों ने अपनी किस्मत आजमाई। जहां मैथिली ठाकुर ने जीत हासिल की, वहीं खेसारी लाल यादव, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और रितेश पांडे जैसे कई कलाकार चुनाव हार गए। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरीबहनदिव्या गौतम भी दीघा सीट से हार गईं।

    Hero Image

    दीघा सीट से हारी सुशांत सिंह राजपूत की बहन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) के नतीजे सामने आ गए हैं। एनडीए की प्रचंड जीत ने भारतीय जनता पार्टी के हौसले और बुलंद कर दिए हैं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और फिर साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ग्राफ सेट करेगी।

    हार गए ये सारे सितारे

    वहीं इस बार के चुनाव में राजनेताओं के साथ कई अभिनेता भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे। एक तरफ जहां अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) 11 हजार वोटों से जीत गई हैं वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो चुनाव हार गए हैं। चुनावी मैदान में उतरे खेसारी लाल यादव, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और रितेश पांडे अपनी-अपनी सीट से हार गए हैं।

    कितने वोटों से हारी दिव्या

    वहीं अबकी बार दीघा विधानसभा सीट भी खूब चर्चा में रही। पटना की इस सीट से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की ममेरी बहन दिव्या गौतम खड़ी थीं। दिव्या 59,079 वोटों के बड़े अंतर से हार गई हैं। बीजेपी के संजीव चौरसिया ने उन्हें कड़ी शिकस्त दी। संजीव चौरसिया को 1,11,001 वोट मिले जबकि दिव्या केवल 51,922 वोट ही जुटा पाईं।

    Sushant (3)

    कैंपेनिंग में उठाए थे ये अहम मुद्दे

    बता दें दिव्या गौतम, इस चुनाव में सीपीआई (एमएल) के टिकट पर मैदान में थीं। इसके बाद से ही ये सीट काफी चर्चा में थी और दिव्या को उम्मीद थी कि सुशांत सिंह के फैंस उन्हें सपोर्ट करेंगे। दिव्या ने चुनाव प्रचार के दौरान, सुशांत की याद और सामाजिक न्याय के मुद्दों को जोर देकर उठाया था लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये काम नहीं आया। यही वजह है कि बीजेपी की मजबूत पकड़ के सामने दिव्या कमजोर पड़ गईं।

