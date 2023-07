Bigg Boss OTT 2 की फलक नाज के ठुमकों ने लगाई आग, 'लौंडा बदनाम हुआ' में दिखाईं मदमस्त अदाएं

फलक नाज इन दिनों बिग बॉस ओटीटी 2 में अविनाश सचदेव के साथ अपनी नजदीकियों को लेकर लाइमलाइट में हैं। एक्ट्रेस ने कई अच्छे डेली सोप्स में काम किया है। मगर कम ही लोग जानते होंगे कि वह अच्छी अदाकारा होने के साथ ही अच्छी डांसर भी हैं। एक्ट्रेस का हाल ही में नया गाना रिलीज हुआ है जिसे देखने के बाद फैंस उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए।

नई दिल्ली, जेएनएन। 'ससुराल सिमर का' जैसे डेली सोप में काम कर घर-घर में मशहूर नाम बनीं फलक नाज इन दिनों 'बिग बॉस ओटीटी 2' में अपने गेम प्लान की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। ऑडियंस उन्हें सलमान के शो में देखना पसंद कर रही है। 'बिग बॉस ओटीटी 2' में घर के अंदर बंद फलक को बाहरी दुनिया के लोगों का प्यार मिल रहा है। जहां बिग बॉस के घर में चार हफ्तों से दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं, वहीं अब बाहरी दुनिया में उनका एक धमाकेदार सॉन्ग रिलीज हुआ है। डांस से किया इम्प्रेस फलक नाज का सॉन्ग 'लौंडा बदनाम हुआ' रिलीज हुआ है, जिसमें वह राजू सिंह माही के साथ ठुमके लगाते नजर आई हैं। सिंगर एक्टर राजू सिंह माही के साथ फलक नाज ने बिंदास अंदाज में अपने नृत्य कौशल से दर्शकों को अपनी और आकर्षित किया है। अगर आप बिग बॉस ओटीटी 2 को फॉलो कर रहे हैं, तो यह आप भी जानते होंगे कि फलक नाज एक बेहतरीन डांसर हैं, क्योंकि पिछले 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान ने उन्हें परफॉर्म करने के लिए एक टास्क दिया था। तब उन्होंने अपने डांस से सबको इम्प्रेस किया। 'फलक हों सीजन की विनर' इस गाने को लेकर राजू सिंह माही ने कहा कि 'लौंडा बदनाम हुआ' एक मस्ती भरा गाना है जिसे हमने रिकॉर्डिंग से लेकर वीडियो सूट तक खूब इंजॉय किया है। यह गाना लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इसके लिए उन्होंने सबका आभार भी व्यक्त किया। राजू ने फलक नाज के बिग बॉस के घर की जर्नी को लेकर कहा कि फलक एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं, और हमें लगता है कि जनता का खूब प्यार उन्हें मिल रहा है। इसलिए भी हमारी दुआ है कि फलक इस सीजन की विनर हों। बता दें कि गाना 'लौंडा बदनाम हुआ' को राजू सिंह माही ने भोजपुरी की बेहतरीन सुर साम्राज्ञी शिल्पी राज के साथ मिलकर यह गाना गाया है। इसके म्यूजिक वीडियो में फलक नाज ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। इस गाने की गीतकार मुसाफिर जौनपुरी हैं, और संगीत आर्य शर्मा का है।

