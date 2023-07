फलक नाज को याद आए अपने पुराने दिन, बताया स्ट्रगल के दिनों में किस बॉलीवुड पर्सानलिटी ने किथा था सपोर्ट

एक्टर शीजान खान की बहन फलक नाज रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 में अपने गेम प्लान को लेकर चर्चा में हैं। उनके को-कंटेस्टेंट अविनाश सचदेव के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने स्ट्रगल के दिनों पर बात की। बिग बॉस के घर में फलक ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक किस्सा शेयर किया।

HighLights फलक नाज हैं बिग बॉस ओटीटी 2 की सदस्य एक्ट्रेस ने शो में किया अपने स्ट्रगल के दिनों का खुलासा फलक ने बताया जब पैसे नहीं थे, तो किसने दिया था उनका साथ

नई दिल्ली, जेएनएन। बिग बॉस ओटीटी 2 में अविनाश सचदेव (Avinash Sachdev) और फलक नाज (Falaq Naaz) के बीच नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। शो में इनके बीच कुछ अच्छे और मीठे पल देखने को मिल रहे हैं। हाल के एक एपिसोड में फलक ने मुंबई में अपने शुरुआती दिनों को याद किया। फलक ने अविनाश को शेयर किया कि उन्हें स्ट्रगल के दिनों में दिवंगत कोरियोग्राफर सरोज खान ने उन्हें मदद की थी। जब पैसे नहीं थे, तो सरोज खान ने दिया था साथ फलक नाज टेलीविजन की दुनिया का जाना माना नाम हैं। उन्हें ससुराल सिमर का, महाकाली-अंत ही आरंभ है, रूप, राम सिया के लव कुश जैसे कुछ पॉपुलर शो में काम किया है। इन सीरियल में काम करने के साथ ही उनके स्टारडम में इजाफा हुआ। डेली सोप करने के बाद फलक ने रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' में पार्टिसिपेट किया है। यहां फलक ने अविनाश सचदेव से उन दिनों का जिक्र किया, जब उनके पास पैसे नहीं थे, और सरोज खान ने उनकी मदद की थी। सरोज खान की अकादमी में सीखा डांस अविनाश के साथ कैंडिड चैट में फलक ने सरोज खान को उनके स्ट्रगल के दिनों में उनकी मदद करने का क्रेडिट दिया। उन्होंने बताया कि वह सरोज खान थीं, जो उन्हें मुंबई लेकर आईं। फलक ने सरोज खान की डांस अकादमी में डांस सीखा था। फलक ने कहा, ''मास्टरजी मुझे मुंबई लेकर आईं, और मैं उनकी अकादमी में डांस सीख रही थी। उन्होंने मुझे अमृतसर में उनकी डांस अकादमी संभालने के लिए जाने को बोला। उन्हें पता था मेरे पास पैसे नहीं थे, और मुझे उसकी बहुत जरूरत थी। वह मेरे संघर्ष के दिनों में मेरे साथ रहीं, और एक डांसर और कोरियोग्राफर के तौर पर मुझे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स दिए।'' माधुरी दीक्षित के साथ दी परफॉर्मेंस फलक नाज ने बताया कि सरोज खान ने एक फिल्म के लिए माधुरी को परफॉर्मेंस देनी थी। सात गानों के मिक्श्चर वाले मेडली पर उन्हें परफॉर्म करना था। सरोज खान ने उन्हें माधुरी के साथ गाने पर परफॉर्म करने का मौका दिया था। फलक ने बताया कि माधुरी और वह सरोज खान की डांस अकादमी में प्रैक्टिस करती थीं।

