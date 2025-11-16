Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19 से बाहर हुए Mridul Tiwari का हुआ जोरदार स्वागत, सड़क पर फैंस की भीड़ ने घेरा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:27 PM (IST)

    बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के प्रतियोगी और यूट्यूबर मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) रियलिटी शो से बाहर होने के बाद अपने घर नोएडा लौट आए हैं। जहां सैकड़ों प्रशंसकों ने सड़कों पर भीड़ लगाकर उनका अभिवादन किया और नारे लगाए। मृदुल ने मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया। हालांकि कुछ फैंस मायूज नजर आए।  

    prefferd source google
    Hero Image

    मृदुल तिवारी का हुआ ग्रैंड वेलकम (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के प्रतियोगी और लोकप्रिय यूट्यूबर मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) रियलिटी शो से बाहर होने के बाद अपने घर नोएडा पहुंच गए। यहां स्टार का भव्य स्वागत हुआ। सोशल मीडिया पर कई वीडियोज़ में उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है। प्रशंसकों ने सड़कों पर भीड़ लगा दी और उनका स्वागत किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोगों ने किया मृदुल का स्वागत

    वायरल हो रहे वीडियोज में मृदुल अपनी कार में सैकड़ों प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं, जो उनकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनके प्रशंसकों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। वे जोर-जोर से नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का भाई तो फरहाना की मां लेंगी घर में एंट्री, पढ़ें Family Week में किसके घर से आएगा कौन?

    25 वर्षीय मृदुल को अपने आस-पास भारी भीड़ के बावजूद मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। कई प्रशंसक नारे लगाते और शो में मृदुल के सफर का जश्न मनाते हुए इस पल को अपने फोन में रिकॉर्ड करते देखे गए।

    फैंस ने की ये डिमांड

    मृदुल ने बिग बॉस 19 में आने से पहले ही एक मज़बूत प्रशंसक आधार बना लिया था। उनके प्रशंसकों ने ईमानदारी और गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी प्रशंसा की। हालांकि, हफ्ते के बीच में ही उनके बाहर होने से कई दर्शक हैरान रह गए और उनके प्रशंसकों ने इसे अनुचित बताया। उनका यह भी मानना था कि मृदुल टॉप 5 में आने के हकदार थे।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 : घटिया होस्ट, तेरी औकात... वीकेंड का वार में Rohit Shetty ने करंट लगाकर घरवालों से उगलवाया सच