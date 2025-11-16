Bigg Boss 19 से बाहर हुए Mridul Tiwari का हुआ जोरदार स्वागत, सड़क पर फैंस की भीड़ ने घेरा
बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के प्रतियोगी और यूट्यूबर मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) रियलिटी शो से बाहर होने के बाद अपने घर नोएडा लौट आए हैं। जहां सैकड़ों प्रशंसकों ने सड़कों पर भीड़ लगाकर उनका अभिवादन किया और नारे लगाए। मृदुल ने मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया। हालांकि कुछ फैंस मायूज नजर आए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के प्रतियोगी और लोकप्रिय यूट्यूबर मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) रियलिटी शो से बाहर होने के बाद अपने घर नोएडा पहुंच गए। यहां स्टार का भव्य स्वागत हुआ। सोशल मीडिया पर कई वीडियोज़ में उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है। प्रशंसकों ने सड़कों पर भीड़ लगा दी और उनका स्वागत किया।
लोगों ने किया मृदुल का स्वागत
वायरल हो रहे वीडियोज में मृदुल अपनी कार में सैकड़ों प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं, जो उनकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनके प्रशंसकों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। वे जोर-जोर से नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
25 वर्षीय मृदुल को अपने आस-पास भारी भीड़ के बावजूद मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। कई प्रशंसक नारे लगाते और शो में मृदुल के सफर का जश्न मनाते हुए इस पल को अपने फोन में रिकॉर्ड करते देखे गए।
Noida celebrates today! Bb19’s pride, Mridul Tiwari, is here to inspire once again#bb19 will be known by one name that is #MridulTiwari #MridulGang pic.twitter.com/uRSFPwahgJ— Akshita (@Sparkey121) November 16, 2025
फैंस ने की ये डिमांड
मृदुल ने बिग बॉस 19 में आने से पहले ही एक मज़बूत प्रशंसक आधार बना लिया था। उनके प्रशंसकों ने ईमानदारी और गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी प्रशंसा की। हालांकि, हफ्ते के बीच में ही उनके बाहर होने से कई दर्शक हैरान रह गए और उनके प्रशंसकों ने इसे अनुचित बताया। उनका यह भी मानना था कि मृदुल टॉप 5 में आने के हकदार थे।
