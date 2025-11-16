Bigg Boss 19 से बाहर हुए Mridul Tiwari का हुआ जोरदार स्वागत, सड़क पर फैंस की भीड़ ने घेरा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के प्रतियोगी और लोकप्रिय यूट्यूबर मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) रियलिटी शो से बाहर होने के बाद अपने घर नोएडा पहुंच गए। यहां स्टार का भव्य स्वागत हुआ। सोशल मीडिया पर कई वीडियोज़ में उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है। प्रशंसकों ने सड़कों पर भीड़ लगा दी और उनका स्वागत किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें