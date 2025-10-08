Language
    संजय लीला भंसाली से क्यों खुन्नस खाए बैठे हैं Bigg Boss के इस कंटेस्टेंट के पिता, कहा- 100 करोड़ देगा तो भी....

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:35 AM (IST)

    देवदास जैसी हिंदी सिनेमा को यादगार फिल्में देने वाले संजय लीला भंसाली के साथ काम करना कई एक्टर्स से लेकर सिंगर्स की ख्वाहिश है। हालांकि अब बड़ी-बड़ी फिल्मों के म्यूजिक कंपोजर और इस बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट के पिता ने ये साफ कहा कि अगर संजय उन्हें 100 करोड़ भी दे तो भी वह उनके साथ काम नहीं करेंगे।

    संजय लीला भंसाली के साथ कभी काम नहीं करेगा ये सिंगर/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'हम दिल दे चुके सनम', देवदास, बाजीराव मस्तानी, गंगुबाई जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्देशक संजय लीला भंसाली अपने मूवीज में लॉर्जर देन लाइफ वाला अनुभव करवाते हैं। उनकी फिल्मों में एक्टर की एक्टिंग में बारीकियां तो होती ही हैं, लेकिन इसी के साथ उनके सेट भी काफी शानदार होते हैं।

    संजय लीला भंसाली की फिल्मों में उनकी सबसे बड़ी यूएसपी उसके गाने और म्यूजिक हैं। हालांकि, एक सिंगर का संजय लीला भंसाली के साथ म्यूजिक को लेकर ही काफी कड़वा अनुभव रह चुका है। उस म्यूजिक कंपोजर ने तो ये कसम तक खा ली कि अगर संजय लीला भंसाली उन्हें 100 करोड़ भी देंगे, तो भी वह उनके साथ काम नहीं करेंगे। कौन हैं वह सिंगर, चलिए जानते हैं:

    संजय लीला भंसाली को बताया घमंडी

    देवदास डायरेक्टर को घमंडी बताने वाला वह कोई और नहीं, बल्कि बिग बॉस 19 में नजर आए कंटेस्टेंट आवेज दरबार के पिता इस्माइल दरबार हैं, पेशे से एक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हैं। उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ अपने अनबन का कारण 'हीरामंडी' को बताया। दरअसल, हीरामंडी संजय लीला भंसाली की पहली सीरीज है, जिस पर वह काफी समय से काम कर रहे थे, इसके गाने इस्माइल दरबार करने वाले थे। हालांकि, बात तब बिगड़ी जब इस्माइल दरबार को 'हीरामंडी' के म्यूजिक की 'रीढ़ बताते हुए मीडिया ने उनकी तारीफ की।

    आर्टिकल में स्टारकास्ट के तारीफ तो हुई, लेकिन म्यूजिक को बहुत सराहा गया, जिसे पढ़ने के बाद भंसाली को ऐसा लगा कि वह स्टोरी दरबार ने करवाई है। इस्माइल दरबार ने इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए कहा, "मैंने उनसे कहा सुनो अगर मुझे ये खबर ब्रेक करनी नोटी, तो मैं तुमसे डरता नहीं हूं। मैं खुलकर बोलता मैंने किया है। मुझे नहीं पता वह कौन था, जिसने ये न्यूज बाहर भेजी, लेकिन संजय को पता चला तो उसने मुझे ऑफिस में बुलाकर कहा, 'इस्माइल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर उसने कहा 'छोड़ों जाने दो"

    इस्माइल दरबार ने आगे कहा, "जैसे ही उन्होंने लेट इट गो कहा, मैं समझ गया आज नहीं तो कल वह मुझे इस पोजिशन पर ले आएंगे, जहां मुझे खुद ही हीरामंडी छोड़नी पड़ेगी। ऐसा हो उससे पहले ही मैं चला जाता हूं"। जब इस्माइल दरबार से ये पूछा गया कि क्या संजय ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा, "वह क्यों करेंगे? उनकी हम दिल दे चुके सनम और देवदास में मैं ही रीढ़ था। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि उनकी पीआर टीम ने कहा है। मैंने उसका घमंड देखा है, उसे ये डर है कि मैं मेहनत कर रहा हूं और क्रेडिट कहीं और जा रहा है"।

    संजय लीला भंसाली के साथ नहीं करेंगे काम

    म्यूजिक कंपोजर ने ये भी बताया कि वह भंसाली के साथ गुजारिश में काम करने वाले थे, लेकिन हम दिल दे चुके सनम के दौरान हुआ मतभेद देवदास तक खिंचा। उन्होंने ये भी दावा किया कि संजय ने पीआर टीम को ये साफ मना किया था कि मेरा इंटरव्यू नहीं लेना है। इस्माल दरबार ने कहा, "आज अगर संजय मेरे पास आकर ये कहता है कि मैं 100 करोड़ दे रहा हूं, मेरी फिल्म का म्यूजिक कर लो, तो मैं उसे सीधा कहूंगा, पहली फुरसत में चला जा यहां से"।

