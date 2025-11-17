'गला काट देता लेकिन...' गुलशन ग्रोवर पर Bhabhi Ji Ghar Par Hain एक्टर ने लगाया ये आरोप
Bhabhi Ji Ghar Par Hain एक्टर सानंद वर्मा ने बॉलीवुड के मशहूर विलेन्स में से एक गुलशन ग्रोवर पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गुलशन अपने आपको सबसे ऊपर समझते हैं और गलत करने पर माफी भी नहीं मांगते।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भाभी जी घर पर हैं के सक्सेना जी यानी अभिनेता सानंद वर्मा अपने अनोखे किरदार के लिए जाने जाते हैं, जिसे अक्सर शो में थप्पड़ पड़ते हैं। हालांकि, हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि अपनी वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी की शूटिंग के दौरान अनुभवी अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने उन्हें सचमुच थप्पड़ मार दिया था।
उन्होंने बताया कि इस शो के दौरान गुलशन ग्रोवर ने उन्हें बिना उनकी अनुमति लिए या उनसे पहले बात किए, उन्हें सचमुच थप्पड़ मार दिया। सानंद ने आगे बताया कि हालांकि उन्हें बहुत गुस्सा आया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और सीन जारी रखा।
यह भी पढ़ें- फरहाना नहीं, Bigg Boss 19 की इस कंटेस्टेंट को बहू बनाना चाहती हैं कुनिका सदानंद, शर्म से लाल हुए अयान
जोर से लगा था थप्पड़
सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत के दौरान उन्होंने थप्पड़ के बारे में खुलकर बात की और कहा, 'गुलशन ग्रोवर ने मुझे फर्स्ट कॉपी में सच में जोर से थप्पड़ मारा था। अंदर से मेरा मन कर रहा था कि उस आदमी का गला काट दूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, मैं यहां पहली बार ये बता रहा हूं। उसने जानबूझकर ऐसा किया था, ये एक्टिंग नहीं थी'।
उन्होंने कहा कि थप्पड़ बिना किसी चेतावनी के लगा जिससे साफ जाहिर था कि आगे जो हुआ उसके लिए वो तैयार नहीं थे। उन्होंने उनसे कहा, ' ये एक्टिंग वाला थप्पड़ नहीं था और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम मुझे थप्पड़ मारने वाले हो। कम से कम अगर तुमने पहले बताया होता, तो मैं असली थप्पड़ के लिए तैयार रहता। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मैं सीन में था, अपने किरदार में था। मैंने वो सीन पूरा किया और चला गया, किसी से कुछ नहीं कहा'।
सानंद ने बताया एक और किस्सा
उन्होंने मर्दानी की शूटिंग के उस पल को भी याद किया जब पूरी बातचीत के बाद ही असली थप्पड़ मारना जरूरी हो गया था। उन्होंने कहा, "मेरे को-एक्टर दिग्विजय मेरे पास आए और पूछा कि क्या वे मुझे थप्पड़ मार सकते हैं क्योंकि निर्देशक ने साफ कह दिया था, मैं भी मान गया। यह एक प्रोसेस होती है जिसे आपको फॉलो करना होता है।
उन्होंने आगे बताया, 'मैंने सुना है कि अनिल कपूर भी सच में थप्पड़ मारते हैं, लेकिन वह माफी मांगते हैं और अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। लेकिन, गुलशन जी ने तो ऐसा भी नहीं किया। वह एक नेगेटिव आदमी की इमेज से बंधे हुए हैं'।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।