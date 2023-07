Bawaal First Song: वरुण-जाह्नवी का 'बवाल' से रोमांटिक ट्रैक का ऑडियो रिलीज, मनोज मुंतशिर ने लिखे गाने के बोल

Bawaal First Song Audio Release वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म बवाल जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी। कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया है जो सस्पेंस से भरपूर है। इसके बाद अब हाल ही में बवाल के पहले रोमांटिक ट्रैक का ऑडियो मेकर्स ने रिलीज किया है जिसके लिरिक्स मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं।

Bawaal Varun Dhawan and Janhvi Kapoor Romantic Song Tumhe Kitna Pyaar Karte Audio Release/Twitter

नई दिल्ली, जेएनएन। Bawaal First Song Audio Out: सारा अली खान के बाद अब वरुण धवन जल्द ही 'धड़क' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के साथ 'बवाल' मचाते हुए नजर आएंगे। उनकी और जाह्नवी कपूर की आगामी फिल्म 'बवाल' को लेकर एक लंबे समय से चर्चा है। फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जानकारी के बाद मेकर्स ने 5 जुलाई को 'बवाल' का टीजर रिलीज किया था, जिसमें रोमांस के साथ-साथ भरपूर सस्पेंस भी दर्शकों को देखने को मिला। अब टीजर के बाद मेकर्स ने फिल्म का पहला रोमांटिक ट्रैक आउट कर दिया हैं, जिसके बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। वरुण-जाह्नवी का 'तुम्हें कितना प्यार करते' रोमांटिक ट्रैक आउट वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की बवाल का पहले गाने 'तुम्हें कितना प्यार करते' मेकर्स ने आउट कर दिया है। हालांकि, उन्होंने अभी सिर्फ इसका ऑडियो रिलीज किया है। 'बवाल' के इस रोमांटिक ट्रैक में अरिजीत सिंह और मिथुन ने अपनी आवाज दी है। गाने का म्यूजिक मिथुन ने कम्पोज किया है। इस गाने के बोल 'आदिपुरुष' के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। आपको बता दें कि मनोज मुंतशिर ने 'आदिपुरुष' फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे, जिसकी वजह से उन्हें न सिर्फ आलोचना झेलनी पड़ी थी, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिल रही थी। बवाल के इस ऑडियो ट्रैक को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, "दिल को छू लेने वाला रोमांटिक मेलोडी 'तुम्हे कितना प्यार करते' रिलीज हो चुका है, जिसे सुपर ट्रायो मिथुन- अरिजीत सिंह और मनोज मुंतशिर ने बनाया है"। 21 जुलाई को इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 'बवाल' 'बवाल' के निर्देशन की कमान नितेश तिवारी ने संभाली है, जो इससे पहले आमिर खान के साथ 'दंगल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर ये फिल्म पहले 7 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने फिर अपना इरादा बदल दिया। अब ये फिल्म थिएटर की जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 21 जुलाई को दस्तक देगी। ये पहली ऐसी भारतीय फिल्म है, जिसका प्रीमियर पेरिस के एफिल टॉवर पर होगा।

Edited By: Tanya Arora