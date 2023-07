Bawaal Teaser Out: लव स्टोरी के बीच रोंगटे खड़े करता है सस्पेंस, जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की बवाल का टीजर आउट

नई दिल्ली, जेएनएन। Janhvi Kapoor, Varun Dhawan Starrer Bawaal Teaser: जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की फिल्म बवाल काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। हाल ही फिल्म के थिएटर्स की बजाय ओटीटी पर रिलीज करने का एलान किया गया। वहीं, अब फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है।

जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की बवाल साल 2023 की मच अवेटेड फिल्म है। बवाल को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। वहीं, अब टीजर ने फिल्म की कहानी की कुछ परतें खोल दी है, जो एक्साइटमेंट को बढ़ाने वाली है।

बवाल का टीजर उम्मीद से ज्यादा बेहतर लग रहा है। टीजर में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की लव स्टोरी दिखाई गई है। एक- दूसरे को डेट करने की बीच दोनों अलग हो जाते हैं। टीजर में सबसे ज्यादा ध्यान इसका आखिरी सीन खींच रहा है और यही बवाल का सबसे बड़ा सस्पेंस भी है, जो रोंगटे खड़े करता है। यहां देखें बवाल का टीजर...

love never comes easy, get ready for some Bawaal! 💙🔥

produced by #SajidNadiadwala and Directed by @niteshtiwari22 #BawaalOnPrime, July 21 @Varun_dvn #JanhviKapoor @ashwinyiyer @WardaNadiadwala @NGEMovies @earthskynotes #PiyushGupta #ShreyasJain #NikhilMehrotra pic.twitter.com/qJEVAUscrQ— prime video IN (@PrimeVideoIN) July 5, 2023