Bawaal Twitter Review: मैसेज के साथ 'बवाल' की कहानी लोगों को आई पसंद, यूरोप सीन पर मिली-जुली रही प्रतिक्रिया

नई दिल्ली, जेएनएन। Janhvi Kapoor, Varun Dhawan Film Bawaal Twitter Review: जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की फिल्म बवाल शुक्रवार को रिलीज कर दी गई है। फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया गया गै।

बवाल की रिलीज के साथ ही फिल्म के रिव्यू भी आने लगे है। किसी को फिल्म के इमोशन्स तो किसी को वरुण और जाह्नवी की लव स्टोरी पसंद आई। वहीं, कुछ लोगों को फिल्म में कई जगह खामियां भी दिखाई दी। आइए जानते हैं बवाल को लेकर सोशल मीडिया पर कैसे रिव्यू मिले...

इतिहास के साथ मेल आया पसंद

ट्विटर पर फिल्म की तारीफ करते हुए एक यूजर ने कहा, "वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के शानदार प्रदर्शन के साथ बवाल हर मायने में अनोखी, अपरंपरागत और दिल को छूने वाली है। इतिहास और मॉडर्न रिश्तों के साथ फिल्म समाज को एक संदेश देती है। नितेश तिवारी डायरेक्शन कमाल का है और अश्विनी अय्यर की कहानी खूबसूरत है।"

वरुण धवन की हुई तारीफ

एक अन्य यूजर ने कहा, "नितेश तिवारी ने एक बार फिर खूबसूरत फिल्म बनाई है। बदलापुर और अक्टूबर के बाद वरुण धवन ने फिर अच्छी एक्टिंग की है। असल में फिल्म की जान जाह्नवी कपूर हैं, जिन्होंने खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है, खासकर के उनके इमोशनल सीन्स और वरुण धवन के साथ उनका मिलना। विश्व युद्ध और रिश्तों का मेल है बवाल।"

फिल्म देती है मैसेज

बवाल को साढ़े तीन रेटिंग देते हुए एक यूजर ने कहा, "मुझे व्यक्तिगत रूप से बवाल बेहद पसंद आई, पूरी फिल्म देखने में मजा आय़ा, इसने मुझे हंसाया, इसने मुझे भावुक कर दिया, इसने मुझे फिल्म के आखिरी घंटे में कई दिल छू लेने वाले दृश्यों के साथ एक खूबसूरत मैसेज दिया। नितेश तिवारी और अश्विनी अय्यर तिवारी कभी निराश नहीं करते।"

कहानी की हुई तारीफ

एक और यूजर ने कहा, "अभी बवाल देखी। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर ने अच्छा काम किया है। ये एक साधारण होते हुए अलग कहानी है। ये एक अच्छी फिल्म है, जो एक जरुरी मैसेज भी देती है।"

क्या है खामियां ?

कुछ दर्शकों को फिल्म में कुछ कमियां भी नजर आई। फिल्म को ढाई स्टार देते हुए एक यूजर ने कहा, "ये फिल्म एक अच्छी लव स्टोरी बन सकती थी, लेकिन सेकेंड हाफ में डायरेक्टर को यूरोप घूमने का शौक चढ़ा और उसने पूरी कहानी को घुमा दिया। बस यहीं पर वरुण की एक्टिंग डगमगा गई। जाह्नवी कपूर ने फिर से पुराने अंदाज में डायलॉग बोले हैं।"