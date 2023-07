Bawaal Trailer: वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की लाइफ में जमकर मचेगा 'बवाल', हिटलर और वर्ल्ड वॉर 2 का भी तड़का

नई दिल्ली, जेएनएन। Bawaal Trailer Video: वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की आगामी फिल्म बवाल का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस ट्रेलर को अब तक ट्विटर पर एक लाख के करीब व्यूज मिले हैं। फिल्म के ट्रेलर से पता चलता है कि यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसके अलावा, इसकी पृष्ठभूमि में हिटलर और वर्ल्ड वॉर टू भी है।

बवाल के माध्यम से वरुण धवन और जाह्नवी कपूर पहली बार एक-दूसरे के साथ काम करते नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। अमेजन प्राइम वीडियो ने इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा है,

उन्होंने इसे कई लोगों को टैग भी किया गया है। इसमें वरुण धवन और जाह्नवी कपूर शामिल है।

वरुण धवन एक बार फिर लोगों को अपनी कॉमेडी से हंसाने का प्रयास कर रहे हैं। बवाल का ट्रेलर 9 जुलाई को लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर दुबई में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में कास्ट और क्रू ने भाग लिया है। बवाल का ट्रेलर जारी कर दिया गया है।

गौरतलब है कि फिल्म का ट्रेलर टीजर से काफी अलग है। वरुण धवन इस फिल्म में अजय दीक्षित की भूमिका निभा रहे हैं। वे एक छोटे शहर के लड़के की भूमिका में है। इसके बाद, वह जाह्नवी कपूर को रिझाने का प्रयास करते हैं। उन दोनों के बीच कुछ भी समानता नहीं है। इसके बाद, वे उन्हें पेरिस घुमाने ले जाते हैं। वह वहां भी जाते हैं, जहां वर्ल्ड वार 2 की लड़ाइयां लड़ी गई है। दुबई में हुए कार्यक्रम में वरुण धवन ने कहा,

वहीं, इस बारे में बताते हुए जाह्नवी कपूर ने कहा,

pyaar se bawaal tak ka ek safar! 💙

produced by #SajidNadiadwala and directed by @niteshtiwari22#BawaalOnPrime, July 21

trailer out now@Varun_dvn #JanhviKapoor @ashwinyiyer @WardaNadiadwala @NGEMovies @earthskynotes #PiyushGupta #ShreyasJain #NikhilMehrotra @TSeries pic.twitter.com/IIgNRAIKoh— prime video IN (@PrimeVideoIN) July 9, 2023