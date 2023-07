Bawaal के ट्रेलर को देख उलझन में टि्वटर यूजर्स, पूछा- दोनों की लड़ाई के बीच हिटलर कहां से आया

नई दिल्ली, जेएनएन। Bawaal Trailer Twitter Reaction: वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म बवाल का ट्रेलर हाल ही में लांच किया गया है। हालांकि, ट्रेलर को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कंफ्यूज हो गए हैं और मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। ट्रेलर को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स में बवाल मच गया है। उनके मन में कई प्रश्न खड़े हो गए है, जिसे वे सोशल मीडिया पर पूछ रहे है।

बवाल एक कॉमेडी व रोमांटिक फिल्म है। इसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। यह 21 जुलाई को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर कई लोग असमंजस में पड़ गए हैं। वे सोच रहे हैं कि इसका वर्ल्ड वॉर 2 से क्या लेना-देना है। इस बीच ट्रेलर रविवार को जारी किया गया है।

बवाल के ट्रेलर में दो चीजें प्रमुखता से उभरकर सामने आती है। एक तो एडोल्फ हिटलर और दूसरा वर्ल्ड वॉर 2। इस बीच ट्रेलर में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की कहानी भी बताई गई है कि कैसे दोनों के बीच कुछ भी समान नहीं है। इसके बावजूद दोनों एक-दूसरे के साथ शादी करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद कहानी बदल जाती है। वरुण जाह्नवी को यूरोप घुमाने ले जाते हैं। इसके बाद, दोनों वर्ल्ड वॉर 2 जहां लड़ी गई थी, वह उन जगहों पर भी जाते हैं।

बवाल के ट्रेलर पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा है,

एक ने लिखा है, "यह बवाल का कैसा बकवास ट्रेलर है।" एक ने लिखा है,

इस फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा है,

Pyaar pe sawaal uthenge toh bawaal toh hoga! 💙

Produced by #SajidNadiadwala and directed by @niteshtiwari22#BawaalOnPrime, July 21 only on @PrimeVideoIN

Trailer Out Now https://t.co/lKq3nLLfSd— VarunDhawan (@Varun_dvn) July 9, 2023