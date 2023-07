Bawaal Song: वरुण-जाह्नवी का 'तुम्हें कितना प्यार करते' सॉन्ग हुआ रिलीज, अरिजीत सिंह की आवाज ने फिर किया जादू

Bawaal song Tumhe Kitna Pyaar Karte Video Released हाल ही में नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म बवाल का ट्रेलर रिलीज किया गया था। फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं। अब सोमवार को बवाल के पहले गाने तुम्हे कितना प्यार करते का वीडियो रिलीज कर दिया गया है जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Bawaal song Tumhe Kitna Pyaar Karte Video Released: वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की अपकमिंग फिल्म बवाल का ट्रेलर बीते दिनों रिलीज किया गया। सोशल मीडिया पर ट्रेलर की चर्चा भी हुई। वहीं, अब फिल्म का पहला गाना 'तुम्हें कितना प्यार करते' रिलीज कर दिया गया है। बवाल के ट्रेलर रिलीज के पहले 'तुम्हें कितना प्यार करते' का ऑडियो जारी किया गया था। वहीं, अब ट्रेलर जारी करने के बाद सॉन्ग का वीडियो भी रिलीज कर दिया गया है। 'तुम्हें कितना प्यार करते' की सबसे खास बात ये है कि इसे अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है उनके साथ मिथुन ने भी गाने को गाया है। रोमांटिक है ट्रैक बवाल का 'तुम्हें कितना प्यार करते' सॉन्ग बेहद रोमांटिक है। अरिजीत सिंह और मिथुन ने गाने की मिठास को और भी बढ़ा दिया है। वहीं, गाने के बोल मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखे हैं। कब रिलीज होगी फिल्म ? जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की बवाल पहले थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में मेकर्स ने रिलीज को बदलते हुए इसे ओटीटी पर स्ट्रीम करने की घोषणा कर दी। फिल्म 21 जुलाई को अमेजन प्राइम वीडियो पर वर्ल्डवाइड स्ट्रीम की जाएगी। कई बार हुए बदलाव बता दें कि बवाल की रिलीज डेट अब तक तीन बार बदली जा चुकी है। फिल्म पहले 7 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। कुछ महीनों पहले मेकर्स ने डेट को बदलते हुए एलान किया कि बवाल अब 6 अक्टूबर 2023 को थिएटर्स में दस्तक देगी। इतने बदलावों के बाद बवाल के ओटीटी रिलीज की अपडेट शेयर कर दी गई। जाह्नवी और वरुण की केमिस्ट्री बवाल के साथ पहली बार वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की स्क्रीन पर नजर आएगी। फिल्म के गाने और ट्रेलर में दोनों की अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है। बवाल के डायरेक्शन की बात करें तो इसे नितेश तिवारी ने निर्देशित किया है, जिन्होंने पहले दंगल और छिछोरे जैसी फिल्में बनाई है। वहीं, बवाल के प्रोडक्शन की बात करें तो साजिद नाडियाडवाला ने किया है।

Edited By: Vaishali Chandra