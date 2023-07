Bawaal Song Dilon Ki Doriyan: विशाल मिश्रा की आवाज में रिलीज हुआ 'बवाल' का लेटेस्ट ट्रैक 'दिलों की डोरियां'

Bawaal Song Dilon Ki Doriyan Released दंगल छिछोरे और चिल्लर पार्टी जैसी फिल्में बना चुके नेशनल अवॉर्ड विनर नितेश तिवारी की अगली फिल्म बवाल खबरों में बनी हुई है। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था। वहीं अब बवाल का लेटेस्ट ट्रैक दिलों की डोरियां रिलीज किया गया है। फिल्म का ये नया सॉन्ग एक रोमांटिक ट्रैक है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Bawaal Song Dilon Ki Doriyan Released: जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म बवाल रिलीज के बेहद नजदीक है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद गाने जारी किए जा रहे है। अब 18 जुलाई को फिल्म का लेटेस्ट ट्रैक बवाल रिलीज किया गया है। रिलीज हुआ लेटेस्ट ट्रैक जाह्नवी कपूर और वरुण धवन ने बीते दिन बवाल के गाने दिलों की डोरियां की अपडेट अपने सोशल मीडिया पेजे पर शेयर की थी। वहीं, अब गाना रिलीज कर दिया है, जो एक रोमांटिक सॉन्ग है। किसने गाया गाना ? बवाल के दिलों की डोरियां सॉन्ग को विशाल मिश्रा, जहरा खान और रोमी ने गाया है। वहीं, गाने को कंपोज तनिष्क बागची ने किया है, जबकि लिरिक्स अराफत महमूद ने लिखा है। दिलों की डोरियां को टी-सीरीज ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया है। कब रिलीज होगी फिल्म ? बवाल की रिलीज डेट अब तक कई बार बदली जा चुकी है। फिल्म पहले थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में मेकर्स ने रिलीज को बदलते हुए इसे ओटीटी पर स्ट्रीम करने की घोषणा कर दी। जाह्नवी कपूर और वरुण धवन स्टारर बवाल 21 जुलाई को अमेजन प्राइम वीडियो पर वर्ल्डवाइड स्ट्रीम की जाएगी। कौन हैं फिल्म के डायरेक्टर ? बवाल का डायरेक्शन नेशनल अवॉर्ड विनर निर्देशनक नितेश तिवारी ने किया है। बवाल से पहले उन्होंने दंगल, छिछोरे और चिल्लर पार्टी जैसी सुपरहिट और क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्में बनाई है। बवाल के प्रोडक्शन की बात करें तो इसे साजिद नाडियाडवाला के बैनर नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने तैयार किया है। बवाल को कई इंटरनेशनल लोकेशन पर शूट किया गया है। जाह्नवी और वरुण की केमिस्ट्री बता दें कि बवाल के साथ वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। फिल्म का ट्रेलर और गानों में दोनों की खूबसूरत केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। अब फिल्म रिलीज होने के साथ की ऑनस्क्रीन प्रेजेंस भी सामने आ जाएगी।

