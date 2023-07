Bawaal New Song: 'दिल से दिल तक' का टीजर देख गाने का करेंगे इंतजार, जाह्नवी और वरूण की केमिस्ट्री है जबरदस्त

Janhvi Kapoor Varun Dhawan Starrer Bawaal New Song Teaser जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म बवाल चर्चा में बनी हुई है। फिल्म के ग्रैंड ट्रेलर रिलीज के बाद अब शुक्रवार को फिल्म के दूसरे ट्रैक का टीजर रिलीज कर दिया गया है। पूरा सॉन्ग कल यानी 15 जुलाई को रिलीज होगा। सॉन्ग का नाम दिल से दिल तक है।

Janhvi Kapoor, Varun Dhawan Starrer Bawaal New Song Teaser, Instagram

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। Janhvi Kapoor, Varun Dhawan Starrer Bawaal New Song Teaser: वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म बवाल जल्द रिलीज होने वाली है। फिल्म के ट्रेलर और गाने चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच बवाल के दूसरे गाने का टीजर भी जारी कर दिया गया है, जो एक रोमांटिक ट्रैक है। कुछ दिनों पहले दुबई में हुए एक ग्रैंड इवेंट में बवाल का ट्रेलर लॉन्च किया गया था, जिसे दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद फिल्म का पहला गाना तुम्हें कितना प्यार करते जारी किया गया। इस गाने को अरिजीत सिंह और मिथुन ने आवाज दी है। रिलीज हुआ गाने का टीजर वहीं, अब शुक्रवार को बवाल के दूसरे ट्रैक का टीजर रिलीज कर दिया गया है। पूरा सॉन्ग कल यानी 15 जुलाई को रिलीज होगा। सॉन्ग का नाम दिल से दिल तक है, जिसमें वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की खूबसूरत जोड़ी देखने को मिल रही है। वीडियो में दोनों वर्ल्ड वार 2 की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां देखें दिल से दिल तक का टीजर... View this post on Instagram A post shared by VarunDhawan (@varundvn) कब रिलीज होगी फिल्म ? बवाल की कहानी की बात करें तो ये एक लव स्टोरी है, लेकिन लीग से कुछ अलग हटकर है। फिल्म होलोकास्ट के जरिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है। बवाल को 21 जुलाई को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जाएगा। फिल्म का डायरेक्शन नितेश तिवारी ने किया है, जो पहले दंगल और चिल्लर पार्टी जैसी नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्में बना चुके हैं। वहीं, प्रोडक्शन की जिम्मेदारी साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने उठाई। थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी फिल्म बता दें कि बवाल पहले थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कई बार रिलीज डेट में बदलाव करने के बाद मेकर्स ने इसे ओटीटी पर स्ट्रीम करने की घोषणा कर दी। बवाल पहले 7 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। कुछ महीनों पहले मेकर्स ने डेट को बदलते हुए एलान किया कि बवाल अब 6 अक्टूबर 2023 को थिएटर्स में दस्तक देगी। इन बदलावों के बाद फिल्म के ओटीटी रिलीज की घोषणा कर दी गई।

Edited By: Vaishali Chandra