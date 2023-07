Bawaal: 'हम सब लोग अपनी इमेज के पीछे भागते हैं', वरुण धवन ने इनसिक्योरिटी पर कही बड़ी बात

Bawaal वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी पहली बार फैंस को देखने को मिलेगी। ये दोनों जल्द ही दंगल डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म बवाल में एक साथ नजर आएंगे। इस फिल्म का हाल ही में दुबई में ट्रेलर लॉन्च हुआ और इस मौके पर वरुण धवन ने एक कलाकार के निडर होने से लेकर उनकी इनसिक्योरिटी के बारे में खुलकर बात की।

Bawaal Actor Varun Dhawan Talk About Fighting Insecurities and Being Fearless as an Artist During Prime Video Film Trailer launch/Instagram

HighLights वरुण धवन की 'बवाल' अमेजन प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज बवाल के ट्रेलर लॉन्च पर वरुण धवन ने की दिल की बात वरुण धवन ने कहा - हम सब एक फिल्टर की जिंदगी जीते हैं

