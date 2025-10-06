Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rajat Bedi ने खोल दी मुकेश खन्ना की पोल, बोले- 'व्यूज के लिए किया इस्तेमाल'

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:20 PM (IST)

    अभिनेता Rajat Bedi बैड्स ऑफ बॉलीवुड की रिलीज के बाद चर्चा में हैं। उन्होंने मुकेश खन्ना के साथ एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र किया जिसमें राकेश रोशन के साथ विवाद की बात थी। रजत ने स्पष्ट किया कि उनके शब्दों को गलत समझा गया। रजत ने बताया कि कैसे मुकेश खन्ना ने उनके बयानों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया खासकर कोई मिल गया के बाद कनाडा जाने के बारे में।

    prefferd source google
    Hero Image
    रजत बेदी ने मुकेश खन्ना पर लगाया आरोप

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' एक्टर रजत बेदी सीरीज के रिलीज होने के बाद से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने मुकेश खन्ना के साथ एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निर्देशक राकेश रोशन के साथ अभिनेता का झगड़ा हुआ था। 'कोई मिल गया' में दबंग राज सक्सेना की भूमिका निभाने वाले रजत ने स्पष्ट किया कि उनके शब्दों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर लिया गया और मुकेश खन्ना की वजह से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रजत ने मुकेश खन्ना पर लगाया आरोप

    हाल ही में एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान रजत बेदी ने कहा कि उनके शब्दों का मतलब निर्देशक राकेश रोशन की आलोचना करना नहीं था। उन्होंने कहा, 'राकेश रोशन सर के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है। वह बहुत मददगार निर्देशक हैं। वह यह समझाने के लिए सीन को एक्टिंग के जरिए पेश करते थे कि इसे पर्दे पर कैसा दिखना चाहिए। केवल एक एक्टर-निर्देशक ही ऐसा कर सकता है। जहां तक मेरे कनाडा से संबंधित बयान का सवाल है, तो मुकेश खन्ना की वजह से इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    यह भी पढ़ें- Rajat Bedi की बेटी हैं करीना कपूर की कार्बन कॉपी, एक्टर ने बेबो से लाडली वेरा की तुलना पर किया रिएक्ट

    व्यूज के लिए किया मेरा इस्तेमाल

    रजत ने याद करते हुए कहा, 'एक इंटरव्यू में मैंने उन्हें बताया था कि कोई मिल गया की रिलीज के बाद मैं कनाडा चला गया था। लेकिन उन्होंने मेरे बयान का इस्तेमाल व्यूज बटोरने के लिए किया। उन्होंने कहा कि कोई मिल गया के प्रमोशन में साइडलाइन किए जाने के बाद मैं कनाडा चला गया। यह बहुत गलत था। सिर्फ अपने वीडियो पर हिट्स और व्यूज पाने के लिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इंटरव्यू आने से एक हफ्ते पहले मैं राकेश जी के साथ था'।

    रजत बेदी का करियर

    रजत बेदी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1998 में 2001 में आई फिल्म 'दो हजार एक' में लीड रोल से की थी। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिल्मों में सपोर्टिंग भूमिकाएं निभाईं। टेलीविजन पर वे फेमस सीरीयल 'हमराही' (1993-1996) में नजर आए।

    'कोई मिल गया' के बाद बेदी 40 से ज्यादा फ़िल्मों में नजर आ चुके हैं, जिनमें 'रक्त' (2004), 'खामोश... खौफ की रात' (2005) और 'रॉकी-द रेबेल' (2006) शामिल हैं। उन्होंने 'कसौटी जिंदगी की' (2002-2008) और 'आहट' (2006-2007) जैसे धारावाहिकों में भी अहम भूमिकाएं निभाईं हैं।

    रजत ने बड़े बैनरों की मल्टी-स्टारर फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फायनेंशियल क्राइसिस झेलनी पड़ी। आर्थिक तंगी और असफलताओं से जूझते हुए, रजत कनाडा चले गए और अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड से उन्होंने सालों बाद कमबैक किया है।

    यह भी पढ़ें- नेपो किड होने के बावजूद पैसों के लिए तरस गया था ये एक्टर, 16 साल बाद किया धमाकेदार कमबैक