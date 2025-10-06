Rajat Bedi ने खोल दी मुकेश खन्ना की पोल, बोले- 'व्यूज के लिए किया इस्तेमाल'

अभिनेता Rajat Bedi बैड्स ऑफ बॉलीवुड की रिलीज के बाद चर्चा में हैं। उन्होंने मुकेश खन्ना के साथ एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र किया जिसमें राकेश रोशन के साथ विवाद की बात थी। रजत ने स्पष्ट किया कि उनके शब्दों को गलत समझा गया। रजत ने बताया कि कैसे मुकेश खन्ना ने उनके बयानों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया खासकर कोई मिल गया के बाद कनाडा जाने के बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' एक्टर रजत बेदी सीरीज के रिलीज होने के बाद से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने मुकेश खन्ना के साथ एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निर्देशक राकेश रोशन के साथ अभिनेता का झगड़ा हुआ था। 'कोई मिल गया' में दबंग राज सक्सेना की भूमिका निभाने वाले रजत ने स्पष्ट किया कि उनके शब्दों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर लिया गया और मुकेश खन्ना की वजह से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।

रजत ने मुकेश खन्ना पर लगाया आरोप हाल ही में एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान रजत बेदी ने कहा कि उनके शब्दों का मतलब निर्देशक राकेश रोशन की आलोचना करना नहीं था। उन्होंने कहा, 'राकेश रोशन सर के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है। वह बहुत मददगार निर्देशक हैं। वह यह समझाने के लिए सीन को एक्टिंग के जरिए पेश करते थे कि इसे पर्दे पर कैसा दिखना चाहिए। केवल एक एक्टर-निर्देशक ही ऐसा कर सकता है। जहां तक मेरे कनाडा से संबंधित बयान का सवाल है, तो मुकेश खन्ना की वजह से इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।

रजत बेदी का करियर रजत बेदी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1998 में 2001 में आई फिल्म 'दो हजार एक' में लीड रोल से की थी। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिल्मों में सपोर्टिंग भूमिकाएं निभाईं। टेलीविजन पर वे फेमस सीरीयल 'हमराही' (1993-1996) में नजर आए।

'कोई मिल गया' के बाद बेदी 40 से ज्यादा फ़िल्मों में नजर आ चुके हैं, जिनमें 'रक्त' (2004), 'खामोश... खौफ की रात' (2005) और 'रॉकी-द रेबेल' (2006) शामिल हैं। उन्होंने 'कसौटी जिंदगी की' (2002-2008) और 'आहट' (2006-2007) जैसे धारावाहिकों में भी अहम भूमिकाएं निभाईं हैं।