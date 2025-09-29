Language
    कभी ट्रेन में गाना गाकर पैसे कमाता था ये एक्टर, आज है 80 करोड़ की संपत्ति का मालिक

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:24 PM (IST)

    बॉलीवुड के हर एक सुपरस्टार की अपनी एक स्ट्रगल स्टोरी है जो हर किसी के लिए प्रेरणा बनती हैं। इस आधार पर आज हम आपके लिए एक ऐसे अभिनेता की संघर्ष की दास्तां लेकर आए हैं जो एक वक्त पर ट्रेन में गाना गाकर पैसे कमाता था। लेकिन आज उसकी नेटवर्थ 80 करोड़ है।

    कौन है बॉलीवुड का ये सुपरस्टार (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती... राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी की ये पंक्तियां हिंदी सिनेमा के एक उभरते हुए सुपरस्टार पर बिल्कुल बैठती हैं। जिसने एक आउटसाइडर होने के बावजूद हिंदी सिनेमा में अपना खास मुकाम बनाया है। एक वक्त हुआ करता था, जब वह अभिनेता ट्रेन में गाने गाकर पैसा कमाता था।

    लेकिन आज वही कलाकार एक मूवी करने के लिए 10-15 करोड़ की मोटी फीस वसूलता है। इतना ही नहीं इस एक्टर का टोटल नेट वर्थ 80 करोड़ से ऊपर है। आइए जानते हैं कि वह कौन सा बॉलीवुड एक्टर है।

    संघर्ष से सुपरस्टार तक का सफर

    जिस अभिनेता के बारे में इस लेख में चर्चा की जा रही है, उसने टीवी से अपने करियर का आगाज किया था और साल 2004 में फेमस रियलिटी शो रोडीज जीता था। इस एक्टर की पहली फिल्म सुपरस्टार जॉन अब्राहम के प्रोडक्शन हाउस जेए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तली बनी थी और वह बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।

    फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    अब तो समझ गए होंगे कि यहां बात आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की जा रही है। जी हां, चंडीगढ़ में जन्मे आयुष्मान ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान इस बात की जानकारी दी थी। कॉलेज के दिनों के दौरान वह वह ट्रेन में सफर करते वक्त गिटार बजाते थे और गाना गाते थे।

    इसके लिए उन्हें लोग पैसे भी देते थे। इसके बाद वह मुंबई में एक्टर बनने चले गए और एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे अपने दोस्त के हॉस्टल में छिप कर रहे। दोस्त का कोट पहनकर वह बाहर ऑडिशन देने जाते थे।

    माया नगरी में पेट पालने के लिए वह रेडियो जॉकी के तौर पर काम करने लगे और साथ-साथ ऑडिशन भी दे रहे थे, लेकिन छोटे शहर से नाता और इतना ज्यादा हैंडसम न होने के कारण फिल्ममेकर्स उन्हें रिजेक्ट कर रहे थे। कई मेकर्स ने तो उन्हें हीरो मैटेरियल नहीं माना था।

    विक्की डोनर से चमकी किस्मत

    आयुष्मान खुराना को फिल्म विक्की डोनर से हिंदी सिनेमा में ब्रेक मिला। 2012 में आई ये मूवी सफल रही और बतौर एक्टर उनका करियर चला पड़ा। इसके बाद फिर एक्टर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई हिट फिल्में दीं, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं-

    • दम लगा के हइसा

    • अंधाधुंध

    • आर्टिकल 15

    • शुभ मंगलम सावधान

    • बरेली की बर्फी

    • ड्रीम गर्ल

    • बधाई हो

    बता दें कि आने वाले समय में आयुष्मान खुराना हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा (Thamma) में नजर आने वाले हैं, जिसे दीवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 

    आयुष्मान की नेट वर्थ

    कभी ट्रेन में गाना गाकर पैसे कमाने वाले आयुष्मान खुराना की नेट वर्थ जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में अभिनेता 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। गौर किया उनकी मूवी फीस की तरफ तो आयुष्मान एक फिल्म के लिए अनुमानित 10-15 करोड़ का चार्ज करते हैं।

