'फिर सॉरी बोलते फिरोगे', अशनीर ग्रोवर ने उड़ाया Smriti Mandhana और पलाश मुच्छल की टूटी शादी पर मारा जोक?
लंबे समय तक चर्चा में रहने के बाद भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल ने हाल ही में ये कन्फर्म किया था कि उन्होंने अपनी शादी त ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल वेडिंग के कैंसिल होने के कारण लगातार चर्चा में थे। स्मृति के पिता को हार्ट अटैक के सिम्पटंप्स के बाद अपनी शादी को पोस्टपोन करना पड़ा था, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि क्रिकेटर ने ये शादी पलाश मुच्छल के उन पर चीटिंग करने के कारण तोड़ी है।
काफी समय तक सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाहों के बाद कुछ दिनों पहले ही स्मृति और पलाश ने अपने-अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टेटमेंट जारी करके ये कन्फर्म किया था कि अब वह शादी नहीं कर रहे हैं। हालांकि, दोनों ने ही अपनी शादी तोड़ने की असल वजह नहीं बताई थी। ये मामला शांत होता, उससे पहले ही शार्क टैंक इंडिया में नजर आए अशनीर ग्रोवर ने इसको हवा दे दी है। उन्होंने हाल ही में बिना नाम लिए दोनों की शादी को लेकर ऐसा तंज कसा, जिससे स्मृति के फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। अशनीर के वायरल वीडियो पर फैंस कमेंट करके लोग उन्हें हड़का रहे हैं।
बिना नाम लिए स्मृति-पलाश पर मारा ताना
अशनीर ग्रोवर का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक्टर राजेश यादव और संयम शर्मा के साथ बॉलीवुड को गिरा हुआ बताकर अजय देवगन से लेकर कई सितारों का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए। इसी वीडियो में उन्होंने जब कोरियोग्राफर और शादी टूटने पर जोक मारा तो फैंस ये भांप गए कि वह यहां पर स्मृति मंधाना और पलाश की ही बात कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें- 'मैं चाहे कितना टूट जाऊं...' शादी रद होने के बाद Smriti Mandhana ने बताया कैसा रहता है उनका माइंडसेट
इस वीडियो में संयम शर्मा अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं, जिसमें राजेश और अशनीर वेडिंग प्लानर बने हुए है। बॉलीवुड स्टार्स पर जोक क्रैक करते इस वीडियो में जैसे संयम कहते हैं कि हमें बेटी की शादी में कोरियोग्राफर चाहिए, तुरंत अशनीर उन्हें रोककर कहते हैं, "हम कोरियोग्राफर शादी में नहीं अलाउड कर सकते...इतने में संयम कुछ बोलते उससे पहले ही अशनीर बोलते हैं सर शादी टूट जाती है"।
View this post on Instagram
सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगाई लताड़
जहां कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को अशनीर ग्रोवर की ये सटायर कॉमेडी पसंद आई, तो वहीं स्मृति मंधाना के फैंस को बिजनेसमैन की ये हरकत काफी ओछी लगी। एक यूजर ने लिखा, "अशनीर भाई आपकी क्या मजबूरी है ऐसी, समझ नहीं आता"।
वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "अशनीर भाई फिर सलमान खान की तरह आप इनसे भी सॉरी बोलते फिरोगे, क्यों करते हो ऐसा"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "हद मत पार करो अपनी आप"।
यह भी पढ़ें- Smriti Mandhana ने शादी टूटने के बाद पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे नहीं लगता मैं प्यार...
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।