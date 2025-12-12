'फिर सॉरी बोलते फिरोगे', अशनीर ग्रोवर ने उड़ाया Smriti Mandhana और पलाश मुच्छल की टूटी शादी पर मारा जोक?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल वेडिंग के कैंसिल होने के कारण लगातार चर्चा में थे। स्मृति के पिता को हार्ट अटैक के सिम्पटंप्स के बाद अपनी शादी को पोस्टपोन करना पड़ा था, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि क्रिकेटर ने ये शादी पलाश मुच्छल के उन पर चीटिंग करने के कारण तोड़ी है।

काफी समय तक सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाहों के बाद कुछ दिनों पहले ही स्मृति और पलाश ने अपने-अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टेटमेंट जारी करके ये कन्फर्म किया था कि अब वह शादी नहीं कर रहे हैं। हालांकि, दोनों ने ही अपनी शादी तोड़ने की असल वजह नहीं बताई थी। ये मामला शांत होता, उससे पहले ही शार्क टैंक इंडिया में नजर आए अशनीर ग्रोवर ने इसको हवा दे दी है। उन्होंने हाल ही में बिना नाम लिए दोनों की शादी को लेकर ऐसा तंज कसा, जिससे स्मृति के फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। अशनीर के वायरल वीडियो पर फैंस कमेंट करके लोग उन्हें हड़का रहे हैं।

बिना नाम लिए स्मृति-पलाश पर मारा ताना अशनीर ग्रोवर का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक्टर राजेश यादव और संयम शर्मा के साथ बॉलीवुड को गिरा हुआ बताकर अजय देवगन से लेकर कई सितारों का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए। इसी वीडियो में उन्होंने जब कोरियोग्राफर और शादी टूटने पर जोक मारा तो फैंस ये भांप गए कि वह यहां पर स्मृति मंधाना और पलाश की ही बात कर रहे हैं।