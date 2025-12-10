शादी कैंसिल होने के बाद पहली बार नजर आईं स्मृति मंधाना, एयरपोर्ट का वीडियो देख फैंस ने लुटाया प्यार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। शादी कैंसिल होने बाद पहली बार भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना सबके सामने आईं हैं। मुश्किल समय के बावजूद उन्हें ट्रेनिंग फिर से शुरू करते हुए देखा गया है। वह फिलहाल अपना सारा ध्यान क्रिकेट पर फोकस करना चाहती हैं। वह श्रीलंका के खिलाफ टी20I सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगी।

बॉलीवुड संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी कैंसिल होने की पुष्टि के बाद स्मृति मंधाना बुधवार को पहली बार पब्लिक में दिखीं। भारतीय बैटिंग स्टार को दोपहर में एयरपोर्ट पर देखा गया। शादी कैंसिल होने के बाद फैंस इस समय का इंतजार कर रहे थे।

सादे लुक में दिखीं मंधाना वायरल वीडियो में स्मृति ने अपना लुक सादा रखा है। वह मास्क पहनी हुई थीं और कैज़ुअल आउटफिट में नजर आईं। उन्होंने टर्मिनल पर मौजूद फोटोग्राफरों से बात नहीं की। सवालों का जवाब दिए बिना या तस्वीरें खिंचवाए बिना, वह चुपचाप अपनी कार में बैठीं और चली गईं।