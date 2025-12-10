Language
    शादी कैंसिल होने के बाद पहली बार नजर आईं स्मृति मंधाना, एयरपोर्ट का वीडियो देख फैंस ने लुटाया प्यार

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    बॉलीवुड संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी कैंसिल होने की पुष्टि के बाद स्मृति मंधाना बुधवार को पहली बार पब्लिक में दिखीं। भारतीय बैटिंग स्टार को द ...और पढ़ें

    एयरपोर्ट पर दिखीं स्मृति मंधाना। फोटो- स्क्रीन ग्रैब

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। शादी कैंसिल होने बाद पहली बार भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना सबके सामने आईं हैं। मुश्किल समय के बावजूद उन्हें ट्रेनिंग फिर से शुरू करते हुए देखा गया है। वह फिलहाल अपना सारा ध्यान क्रिकेट पर फोकस करना चाहती हैं। वह श्रीलंका के खिलाफ टी20I सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगी।

    बॉलीवुड संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी कैंसिल होने की पुष्टि के बाद स्मृति मंधाना बुधवार को पहली बार पब्लिक में दिखीं। भारतीय बैटिंग स्टार को दोपहर में एयरपोर्ट पर देखा गया। शादी कैंसिल होने के बाद फैंस इस समय का इंतजार कर रहे थे।

    सादे लुक में दिखीं मंधाना

    वायरल वीडियो में स्मृति ने अपना लुक सादा रखा है। वह मास्क पहनी हुई थीं और कैज़ुअल आउटफिट में नजर आईं। उन्होंने टर्मिनल पर मौजूद फोटोग्राफरों से बात नहीं की। सवालों का जवाब दिए बिना या तस्वीरें खिंचवाए बिना, वह चुपचाप अपनी कार में बैठीं और चली गईं।

    भाई ने प्रैक्टिस की फोटो की शेयर

    कुछ दिनों पहले मंधाना के भाई श्रवण ने इस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी। इसमें मंधाना नेट्स पर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करने हुए दिखाई दीं। इस तस्वीर को फैंस ने खूब लाइक किया। इससे पता चलता है कि मंधाना बुरे समय को भूल आगे बढ़ना चाहती हैं। वह अपने पुराने फॉर्म में वापस आने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं।

    23 नवंबर को होनी थी शादी

    गौरतलब हो कि मंधाना और पलाश की शादी 23 नवंबर को होनी थी। हालांकिं, मंधाना के पिता की तबीयत खराब होने के चलते शादी रोक दी गई। बाद में मंधाना ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि पलाश के साथ उनकी शादी कैसिंल कर दी गई है। वह इस रिश्ते को यही समाप्त कर आगे बढ़ना चाहती हैं।

