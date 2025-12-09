Language
    शादी रद होने के बाद मैदान पर लौटने को तैयार स्मृति मंधाना, इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में मिली जगह

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:38 PM (IST)

    भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना निजी जिंदगी में हुई उठा-पटक को पीछे छोड़ इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटने को तैयार हैं। सोमवार को उन्होंने नेट्स ...और पढ़ें

    इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटने को तैयार स्मृति मंधाना

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल के साथ शादी टूटने के बाद मुश्किल हालात से गुजर रहीं भारतीय टीम का स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना अब सबकुछ भूल वापसी की रास्ते पर हैं। मंधाना को श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली घरेलू टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। बीसीसीआई ने मंगलवार को टीम का एलान किया।

    मंधाना ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिख बताया था कि उनकी और पलाश की शादी रद हो गई है। इस घोषणा के सिर्फ एक दिन बाद ही मंधाना दोबारा अभ्यास में लौट आई थीं। उनके भाई श्रवण मंधाना ने नेट्स में उनकी बल्लेबाजी की एक फोटो शेयर की थी जिसमें वे निजी चुनौतियों के बावजूद खेल पर पूरी तरह केंद्रित दिखाई दे रही हैं।

    ऐसा है शेड्यूल

    भारत और श्रीलंका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 21 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होगी। यहां पहला और दूसरा मैच आयोजित किया जाएगा। अंतिम तीन मुकाबले 26, 28 और 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे।

    श्रीलंका टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

    हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कामिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा