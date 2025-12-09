शादी रद होने के बाद मैदान पर लौटने को तैयार स्मृति मंधाना, इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में मिली जगह
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल के साथ शादी टूटने के बाद मुश्किल हालात से गुजर रहीं भारतीय टीम का स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना अब सबकुछ भूल वापसी की रास्ते पर हैं। मंधाना को श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली घरेलू टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। बीसीसीआई ने मंगलवार को टीम का एलान किया।
मंधाना ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिख बताया था कि उनकी और पलाश की शादी रद हो गई है। इस घोषणा के सिर्फ एक दिन बाद ही मंधाना दोबारा अभ्यास में लौट आई थीं। उनके भाई श्रवण मंधाना ने नेट्स में उनकी बल्लेबाजी की एक फोटो शेयर की थी जिसमें वे निजी चुनौतियों के बावजूद खेल पर पूरी तरह केंद्रित दिखाई दे रही हैं।
ऐसा है शेड्यूल
भारत और श्रीलंका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 21 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होगी। यहां पहला और दूसरा मैच आयोजित किया जाएगा। अंतिम तीन मुकाबले 26, 28 और 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे।
श्रीलंका टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कामिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा
🚨 News 🚨#TeamIndia’s squad for the 5⃣-match T20I series against Sri Lanka Women announced.— BCCI Women (@BCCIWomen) December 9, 2025
More details - https://t.co/CS41IPCECP#INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/uqavBNZpEL
