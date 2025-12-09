शादी रद होने के बाद मैदान पर लौटने को तैयार स्मृति मंधाना, इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में मिली जगह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल के साथ शादी टूटने के बाद मुश्किल हालात से गुजर रहीं भारतीय टीम का स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना अब सबकुछ भूल वापसी की रास्ते पर हैं। मंधाना को श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली घरेलू टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। बीसीसीआई ने मंगलवार को टीम का एलान किया।

मंधाना ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिख बताया था कि उनकी और पलाश की शादी रद हो गई है। इस घोषणा के सिर्फ एक दिन बाद ही मंधाना दोबारा अभ्यास में लौट आई थीं। उनके भाई श्रवण मंधाना ने नेट्स में उनकी बल्लेबाजी की एक फोटो शेयर की थी जिसमें वे निजी चुनौतियों के बावजूद खेल पर पूरी तरह केंद्रित दिखाई दे रही हैं।

ऐसा है शेड्यूल भारत और श्रीलंका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 21 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होगी। यहां पहला और दूसरा मैच आयोजित किया जाएगा। अंतिम तीन मुकाबले 26, 28 और 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे।