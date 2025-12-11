'मैं चाहे कितना टूट जाऊं...' शादी रद होने के बाद Smriti Mandhana ने बताया कैसा रहता है उनका माइंडसेट
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana on Mindset: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल से शादी टूटने के बाद पहली बार लोगों के सामने आईं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि इस मुश्किल समय में भी क्रिकेट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और सच्चा प्यार है।
पर्सनल लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने खेल और मेहनत पर भरोसा रखती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह चीजों को ज्यादा बड़ा नहीं बनातीं और हमेशा साधारण सोच रखती हैं। इवेंट में उन्होंने ये भी बताया कि वह क्रिकेट से ज्यादा किसी चीज को प्यार नहीं करती।
दरअसल, स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Called Off) की 23 नवंबर 2025 को म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) से शादी होनी थी, लेकिन उसी दिन क्रिकेटर के पिता को हार्ट अटैक आया और शादी को टालना पड़ा। शादी टलने के बाद उस वक्त हलचल मची, जब पलाश मुच्छल की कुछ फर्ल्टी चैट्स सोशल मीडिया पर लीक हुई।
मैरी डी कोस्टा नाम की एक महिला के साथ पलाश का नाम जुड़ा। यहां तक कि फैंस ने लीक हुई चैट्स को देखकर उन पर चीटिंग के आरोप तक लगाए। हालांकि, 7 दिसंबर 2025 को स्मृति और पलाश ने अपने इंस्टा पर एक स्टोरी शेयर कर अपनी शादी रद होने की जानकारी दी और प्राइवेंसी की मांग की।
अब शादी टूटने के बाद पहली बार स्मृति पब्लिक के सामने आई। एमेजॉन संभव समिट में पहुंचकर स्मृति ने कहा,
मैं हमेशा एक बहुत ही सरल व्यक्ति रही हूं, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचकर अपने जीवन को जटिल नहीं बनाती। एक चीज जो मैं मानती हूं वह यह है कि अगर आप पर्दे के पीछे बहुत काम करते हैं, क्योंकि जमीन पर क्या होता है, हर कोई देखता है और जज करता है, लेकिन मैं खुद को या टीम को पर्दे के पीछे किए गए काम के आधार पर आंकती हूं। मैं वास्तव में उस काम को दिन-ब-दिन करने पर गर्व करती हूं। भले ही मैं चीजों के बारे में अच्छा या बुरा महसूस कर रही हूं, चाहे वह कुछ भी हो। मुझे लगता है कि अगर आप उस काम को करते हैं, तो जब आप बल्लेबाजी करने जाते हैं, तो आप बहुत आश्वस्त होते हैं कि क्या होने वाला है
बता दें कि 2 नवंबर 2025 को भारत की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार ODI वर्ल्ड कप जीता था। इस जीत को याद करते हुए मंधाना ने कहा,
मुझे क्रिकेट से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं। इंडियन जर्सी पहनना ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। बचपन से ही मेरा सपना था कि लोग मुझे ‘वर्ल्ड चैंपियन’ कहें।
कुछ दिन पहले मंधाना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया था कि उनकी शादी संगीतकार पालाश मुच्छल से अब नहीं होगी। उन्होंने लोगों से दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की। स्मृति ने अपनी स्टोरी में लिखा था,
पिछले कुछ सप्ताह से मेरे जीवन को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए खुलकर बोलना जरूरी है। मैं बहुत निजी इंसान हूं और मैं इसे इसी तरह रखना चाहती हूं, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करना होगा कि शादी रद्द कर दी गई है। मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हूं और आप सभी से भी यही करने की विनती करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें अपनी गति से आगे बढ़ने का समय दें। मेरा मानना है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है और मेरे लिए वह उद्देश्य हमेशा अपने देश का सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करना रहा है। मैं उम्मीद करती हूं कि मैं भारत के लिए यथासंभव लंबे समय तक खेलती रहूं और ट्रॉफियां जीतती रहूं और मेरा ध्यान हमेशा इसी पर रहेगा। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। अब आगे बढ़ने का समय है।
मंधाना ने अंत में कहा कि उनका पूरा फोकस सिर्फ भारत के लिए खेलना और ट्रॉफियां जीतना है।
