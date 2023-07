Ashish Vidyarthi वाइफ रुपाली बरुआ के साथ बाली में मना रहे हैं वेकेशन, शेयर की खास तस्वीर

Ashish Vidyarthi Rupali Barua Vacation आशीष विद्यार्थी ( Ashish Vidyarthi ) इन दिनों अपनी वाइफ रुपाली बरुआ (Rupali Barua) के साथ बाली में वेकेशन मना रहे हैं। शादी के बाद से ये कपल लगातार सुर्खियों में है । सोशल मीडिया पर एक्टर ने फोटो साझा की है । फैंस इस कपल की फोटो पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं।

Ashish Vidyarthi Bali With Rupali Baruah Photo Credit Instagram

HighLights वेकेशन मना रहे हैं आशीष और रूपाली शादी के बाद चर्चा में है ये कपल दो महीने पहले कोलकाता में गुपचुप रचाई थी शादी

Edited By: Aditi Yadav