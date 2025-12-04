Language
    दुनिया में नंबर 1 बना ये भारतीय सिंगर, जस्टिन बीबर-Ed Sheeran को भी छोड़ा पीछे

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:01 PM (IST)

    Most Followed Artist On Spotify In 2025: जस्टिन बीबर, एड शीरन, टेलर स्विफ्ट जैसे कई सिंगर्स दुनियाभर में नाम कमा रहे हैं लेकिन अब एक भारतीय सिंगर भी ह ...और पढ़ें

    दुनिया में नंबर 1 बना ये भारतीय सिंगर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अरिजीत सिंह ने एक बार फिर भारत के म्यूजिक सीन में अपना दबदबा पक्का कर लिया है, Spotify Wrapped 2025 में लगातार सातवें साल देश के सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले आर्टिस्ट के तौर पर टॉप पर रहे। इस बार उन्होंने Spotify की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में भी जगह बनाई, जो किसी भारतीय प्लेबैक सिंगर के लिए एक ऐतिहासिक कामयाबी है।

    दुनिया में नंबर 1 सिंगर बने अरिजीत सिंह

    लगातार सात सालों से अरिजीत सिंह Spotify पर भारत के सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले आर्टिस्ट रहे हैं। उनकी लगातार मौजूदगी बॉलीवुड प्लेबैक म्यूजिक की हमेशा बनी रहने वाली पॉपुलैरिटी को दिखाती है, भले ही इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और रीजनल साउंड्स पॉपुलर हो रहे हों। दुनिया भर के Top 10 कलाकारों में सिंह की ग्लोबल पहचान भारत की सीमाओं के बाहर भी उनकी क्रॉसओवर अपील को दिखाती है। इंडियन सिंगर अरिजीत सिंह अब Spotify पर 151 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले आर्टिस्ट बन गए हैं। वह टेलर स्विफ्ट, एड शीरन, बिली इलिश और द वीकेंड जैसे दुनिया के मशहूर स्टार्स से आगे निकल गए हैं।

    Spotify पर टॉप 10 सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले आर्टिस्ट

    1. अरिजीत सिंह – 151 मिलियन फॉलोअर्स
    2. टेलर स्विफ्ट – 139.6 मिलियन फॉलोअर्स
    3. एड शीरन – 121 मिलियन फॉलोअर्स
    4. बिली इलिश – 114 मिलियन फॉलोअर्स
    5. द वीकेंड – 107.3 मिलियन फॉलोअर्स
    6. एरियाना ग्रांडे – 105.9 मिलियन फॉलोअर्स
    7. एमिनेम – 101.7 मिलियन फॉलोअर्स
    8. ड्रेक – 99.7 मिलियन फॉलोअर्स
    9. बैड बनी – 97.3 मिलियन फॉलोअर्स
    10. जस्टिन बीबर – 83.1 मिलियन फॉलोअर्स
    अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने 2005 में फेम गुरुकुल नाम के एक म्यूजिक रियलिटी शो से अपना सफर शुरू किया था। उन्हें बड़ा ब्रेक 2013 में आशिकी 2 के गाने तुम ही हो से मिला। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट सोलफुल गाने दिए जो युवाओं की जुबान पर चढ़े रहते हैं। उनके अलावा इस लिस्ट में ए आर रहमान (65.6 मिलियन फॉलोअर्स), प्रीतम (53.4 मिलियन फॉलोअर्स) और नेहा कक्कड़ (48.5 मिलियन फॉलोअर्स) ने भी जगह बनाई है।

