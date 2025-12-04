दुनिया में नंबर 1 बना ये भारतीय सिंगर, जस्टिन बीबर-Ed Sheeran को भी छोड़ा पीछे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अरिजीत सिंह ने एक बार फिर भारत के म्यूजिक सीन में अपना दबदबा पक्का कर लिया है, Spotify Wrapped 2025 में लगातार सातवें साल देश के सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले आर्टिस्ट के तौर पर टॉप पर रहे। इस बार उन्होंने Spotify की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में भी जगह बनाई, जो किसी भारतीय प्लेबैक सिंगर के लिए एक ऐतिहासिक कामयाबी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुनिया में नंबर 1 सिंगर बने अरिजीत सिंह लगातार सात सालों से अरिजीत सिंह Spotify पर भारत के सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले आर्टिस्ट रहे हैं। उनकी लगातार मौजूदगी बॉलीवुड प्लेबैक म्यूजिक की हमेशा बनी रहने वाली पॉपुलैरिटी को दिखाती है, भले ही इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और रीजनल साउंड्स पॉपुलर हो रहे हों। दुनिया भर के Top 10 कलाकारों में सिंह की ग्लोबल पहचान भारत की सीमाओं के बाहर भी उनकी क्रॉसओवर अपील को दिखाती है। इंडियन सिंगर अरिजीत सिंह अब Spotify पर 151 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले आर्टिस्ट बन गए हैं। वह टेलर स्विफ्ट, एड शीरन, बिली इलिश और द वीकेंड जैसे दुनिया के मशहूर स्टार्स से आगे निकल गए हैं।