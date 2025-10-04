Archana Puran Singh की होने वाली बहू का चोक हुआ गला, बेटे आर्यमान हुए पैनिक; यूं बचाई जान
अर्चना पूरन सिंह अपने परिवार के साथ लोनावला के लिए निकलीं। ट्रिप शुरू होने से पहले योगिता बिहानी के गले में बादाम फंस गया जिससे आर्यमान घबरा गए। आर्यमान और आयुष्मान ने योगिता की मदद की। इस घटना से आर्यमान बहुत डर गए। वहीं बहू की सुरक्षा के लिए अर्चना ने नया रूल बनाया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अर्चना पूरन सिंह अपने परिवार के साथ एक बार फिर एक रोमांचक ट्रिप पर निकलीं। इस दौरान उनके साथ बेटे आर्यमान और उनकी मंगेतर योगिता भी थीं। ये सभी लोग लोनावला जा रहे थे। लेकिन ट्रिप शुरू होने से ठीक पहले, योगिता बिहानी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आर्यमान बुरी तरह घबरा गए।
मंगेतर के लिए फटाक से दौड़े आर्यमान
दरअसल बादाम खाते समय योगिता के गले में फंस गया और चोक होने की वजह से उनका दम घुटने लगा। जैसे ही योगिता बिहानी को दिक्कत हुई आर्यमान और उनके भाई आयुष्मान दोनों उनकी मदद के लिए दौड़े।
काफी कोशिश के बाद मुंह से निकला टुकड़ा
आर्यमान ने अपनी मंगेतर पर हेमलिच प्रक्रिया ट्राई की जिसमें अगला आदमी पीड़ित को पीछे से सहलाता है ताकि फंसी हुई चीज बाहर आ सके। योगिता ने भी कोशिश की और आखिरकार वह टुकड़ा उनके मुंह से निकल गया। हालांकि, योगिता कुछ देर तक खांसती रहीं और इस पूरी घटना ने आर्यमान को बेहद डरा दिया।
अर्चना पूरन सिंह ने बनाया नया रूल
जब ये लोग सबकुछ ठीक कर आखिरकार कार में सवार होकर अपनी यात्रा पर निकले तो आर्यमान ने योगिता से कहा, "योगिता, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। यह बहुत ज़्यादा था।" यह सब जानकर अर्चना पूरन सिंह नया नियम बनाती हैं। वह कहती हैं,"अब से योगिता के लिए एक नया नियम है। जब भी वह कुछ खाना शुरू करे, परिवार का कोई न कोई सदस्य उसके पास होना चाहिए। हमने कुछ सुना भी नहीं, क्योंकि हम पहले से ही कार में थे। मैंने मुकेश (घर के नौकर) से पूछा, 'इतना समय क्यों ले रहे हैं?' उसने कहा, 'मैडम बादाम खा रही हैं।' उसने हमें यह नहीं बताया कि तुम्हें ये दिक्कत हो रही।"
