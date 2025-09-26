Archana Puran Singh: बर्थडे पर बचपन की यह खास चीज पाकर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, फैमिली ने दिया बड़ा सरप्राइज

Archana Puran Singh बॉलीवुड एक्ट्रेस और कॉमेडी शो की जज अर्चना पूरन सिंह इस बार अपना 63वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इस मौके पर उनके हसबैंड और बेटों ने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया। अर्चना ने बर्थडे पार्टी का व्लॉग बनाया और अपनी फैमिली के साथ ही फैंस का भी आभार जताया इस दौरान अर्चना काफी इमोशनल नजर आईं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस और कॉमेडी शो की जज अर्चना पूरन सिंह ने अपना 63वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उनकी फैमिली ने उन्हें ऐसा सरप्राइज दिया जिसे देखकर वे काफी इमोशनल हो गईं क्योंकि ये सरप्राइज उनके बचपन से जुड़ हुआ है। अपने नए व्लॉग में अभिनेत्री ने दर्शकों को अपने परिवार के साथ अपने जन्मदिन की पार्टी के जश्न में शामिल किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बर्थडे से पहले ही हो गई पार्टी उन्होंने अपने फैंस और फॉलोअर्स को एक सीक्रेट बताते हुए कहा, 'मैंने अपना बर्थडे का व्लॉग दरअसल 25 सितंबर को एक दिन पहले ही शूट कर लिया था क्योंकि मेरे प्रोडक्शन ने गलती से मेरे जन्मदिन पर शूटिंग तय कर दी थी'। अर्चना के साथ उनके पति परमीत सेठी बेटे आर्यमान सेठी और आयुष्मान सेठी और होने वाली बहू योगिता बिहानी भी मौजूद थीं।