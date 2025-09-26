Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Archana Puran Singh: बर्थडे पर बचपन की यह खास चीज पाकर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, फैमिली ने दिया बड़ा सरप्राइज

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:24 PM (IST)

    Archana Puran Singh बॉलीवुड एक्ट्रेस और कॉमेडी शो की जज अर्चना पूरन सिंह इस बार अपना 63वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इस मौके पर उनके हसबैंड और बेटों ने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया। अर्चना ने बर्थडे पार्टी का व्लॉग बनाया और अपनी फैमिली के साथ ही फैंस का भी आभार जताया इस दौरान अर्चना काफी इमोशनल नजर आईं।

    prefferd source google
    Hero Image
    बर्थडे सेलिब्रेशन पर इमोशनल हुईं अर्चना पूरन सिंह

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस और कॉमेडी शो की जज अर्चना पूरन सिंह ने अपना 63वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उनकी फैमिली ने उन्हें ऐसा सरप्राइज दिया जिसे देखकर वे काफी इमोशनल हो गईं क्योंकि ये सरप्राइज उनके बचपन से जुड़ हुआ है। अपने नए व्लॉग में अभिनेत्री ने दर्शकों को अपने परिवार के साथ अपने जन्मदिन की पार्टी के जश्न में शामिल किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बर्थडे से पहले ही हो गई पार्टी

    उन्होंने अपने फैंस और फॉलोअर्स को एक सीक्रेट बताते हुए कहा, 'मैंने अपना बर्थडे का व्लॉग दरअसल 25 सितंबर को एक दिन पहले ही शूट कर लिया था क्योंकि मेरे प्रोडक्शन ने गलती से मेरे जन्मदिन पर शूटिंग तय कर दी थी'। अर्चना के साथ उनके पति परमीत सेठी बेटे आर्यमान सेठी और आयुष्मान सेठी और होने वाली बहू योगिता बिहानी भी मौजूद थीं।

    यह भी पढ़ें- Archana Puran Singh ने 'होने वाली बहू' को दी पुश्तैनी अंगूठी, बेटे की मंगेतर के रिएक्शन ने जीता दिल

    बर्थडे पर एक्ट्रेस को मिला खास सरप्राइज

    अर्चना के बेटों ने मिलकर घर की सफाई की और खाने में वेफर्स, समोसे, घर के बने सैंडविच, पेस्ट्री और जलेबी रखी। इसके बाद वे मुंबई के सबसे महंगे मॉल भी गए और अर्चना से कहा कि वह जो चाहे खरीद सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज अर्चना को तब मिला जब उनके होमटाउन देहरादून से उनकी फेवरेट बेकरी का केक लाया गया। इस केक को देखकर अर्चना काफी इमोशनल हो गईं और उन्होंने कहा कि ये मेरे दिल के काफी करीब है क्योंकि इसने मेरे बचपन की याद दिला दी। व्लॉग के आखिरी में अर्चना ने अपने परिवार के साथ फैंस का भी धन्यवाद दिया।

    1962 में जन्मी अर्चना पूरन सिंह सेठी एक भारतीय एक्ट्रेस और टेलीविजन सेलेब्रिटी हैं। वह कई बॉलीवुड फिल्मों में अपने कॉमेडी रोल और कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो और कॉमेडी सर्कस में जज के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने रोमांटिक फिल्म कुछ कुछ होता है (1998) में मिस ब्रिगैंजा का आईकॉनिक रोल निभाया था। अर्चना पूरन सिंह ने 100 से अधिक फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया है।

    यह भी पढ़ें- 'मुझे कैटरीना वाले रोल...' Archana Puran Singh ने कपिल के शो में खुद पर मजाक बनाने को लेकर तोड़ी चुप्पी