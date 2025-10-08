Language
    बेटी के जन्म के बाद Arbaaz Khan ने दिखाई पहली झलक, रखा बड़ा खूबसूरत सा नाम

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:16 PM (IST)

    अभिनेता अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान के घर 5 अक्टूबर को बेटी का जन्म हुआ अरबाज ने बेटी के जन्म के बाद पहली फोटो शेयर की और फैंस के साथ ये खुशखबरी साझा की। उन्होंने बेटी का नाम सिपारा रखा है। इसका मतलब नेचर से जोड़ा जा रहा है।

    Hero Image
    अरबाज खान के साथ उनकी पत्नी शूरा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता-निर्माता अरबाज खान (Arbaaz Khan) के घर फिर से खुशियों ने दस्तक दी है। उनकी पत्नी और मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान ने 5 अक्टूबर को मुंबई में अपनी पहली संतान, एक बेटी को जन्म दिया। पिछले दो-तीन दिन से खान परिवार के कई सदस्य अस्पताल में बेबी से मिलने गए और आज शाम शूरा को अस्पताल से भी छुट्टी मिल गई।

    क्या है बेटी का नाम?

    घर आने के बाद अरबाज ने सबसे पहले ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की और बेटी के पैदा होने के बाद पहला पोस्ट शेयर किया। इसी के साथ ही उन्होंने बेटी का प्यारा सा नाम भी रिवील किया।

    अरबाज और शूरा ने इंस्टाग्राम पर एक ज्वाइंट पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम सिपारा खान रखा है।

    सिपारा का क्या अर्थ है?

    गूगल के अनुसार सिपारा नाम की उत्पत्ति अरबी और फ़ारसी दोनों संस्कृतियों से हुई है और इसे अक्सर सुंदरता और प्रकृति के विषयों से जोड़ा जाता है।

    अरबी में यह नाम ग्रेस से जुड़ा हुआ है, जबकि फारसी परंपरा में यह पुष्प छवि को दर्शाता है, जो कविता और कला में प्रकृति की गहरी सराहना का प्रतीक है।

    बेटी को गोद में लिए मुस्कुराते आए नजर

    शूरा को आज सुबह मुंबई के हिंदुजा अस्पताल से छुट्टी मिल गई और अरबाज अपनी नवजात बेटी को घर ले जाते हुए खुशी से झूमते हुए नजर आए। उन्होंने उसे गोद में उठाया हुआ था और घर जाने के लिए कार में बैठने से पहले पैप्स को देखकर मुस्कुराए। हालांकि कपल ने अभी तक अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है।

    जून 2025 में, अरबाज ने शूरा की प्रेग्नेंसी के बारे में खुलकर बात की थी और कहा था कि वे अपने जीवन के इस रोमांचक दौर के लिए एक्साइटेड हैं।

