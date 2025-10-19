'इंडस्ट्री में होता है शोषण...' AP Dhillion ने बताया क्यों बॉलीवुड से बनाई दूरी, किए शॉकिंग खुलासे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ग्लोबल पंजाबी म्यूजिक सेंसेशन एपी ढिल्लों (AP Dhillion) को ब्राउन मुंडे (Brown Munde),एक्सक्यूज़ और विद यू जैसे हिट गानों से दुनिया भर में पहचान मिली। ब्राउन मुंडे उनका उस समय का एक ऐसा वायरल गाना था जो उस समय हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ था। सिंगर फिलहाल काफी समय से कनाडा में रह रहे हैं लेकिन मूल रूप से वो पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले हैं।

बॉलीवुड में क्यों नहीं गाते हैं सिंगर? सिंगर ने लंबे समय से बॉलीवुड से दूरी बना रखी है और फिल्मों के लिए गाना नहीं गाते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर ने खुलकर बात की और बताया कि उन्होंने बॉलीवुड से दूरी क्यों बनाए रखी है। वहीं दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ और गुरु रंधावा जैसे अन्य सिंगर बॉलीवुड के लिए भी गाते हैं।

एपी ढिल्लों ने रखी एक शर्त उन्होंने कहा,"मैं आपको बताता हूं कि मैंने अभी तक कोई बॉलीवुड गाना क्यों नहीं किया। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे अपने लोगों की परवाह है। यह बॉलीवुड की बात नहीं है। मैं अपने लोगों के लिए एक मिसाल कायम करना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनके लिए गाना गाने में खुशी होगी, लेकिन पहले उन्हें अपने बिजनेस का तरीका बदलना होगा। वे अपने फायदे के लिए गाने और कलाकार का शोषण करते हैं।"