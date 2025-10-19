Language
    सीटी ग्रुप में 'जश्न-ए-दिवाली' की धूम, सिंगर गुरनाम भुल्लर ने अपने गीतों से रंगारंग कार्यक्रमों ने बांधा समां

    By Kamal Kishore Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:12 AM (IST)

    सीटी ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस, नार्थ कैंपस, मकसूदां में 'जश्न-ए-दिवाली' धूमधाम से मनाया गया। पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर ने अपनी प्रस्तुति से समां बांध दिया। छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे एकता और सकारात्मकता का प्रतीक बताया। डा. मनबीर सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन सीटी परिवार के बंधन को मजबूत करते हैं।

    सिंगर गुरनाम भुल्लर ने अपने गीतों से रंगारंग कार्यक्रमों ने बांधा समां (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। सीटी ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस, नार्थ कैंपस, मकसूदां परिसर में जश्न-ए-दिवाली का आयोजन किया गया। यह शाम संस्कृति, उत्सव और संगीत के अनूठे संगम के रूप में सामने आई। कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण स्टार नाइट में पंजाबी गायक एवं अभिनेता गुरनाम भुल्लर ने अपने ऊर्जावान प्रदर्शन से माहौल को संगीत और उत्साह से सराबोर कर दिया।

    मुख्यातिथि के रूप में एसडीएम आदमपुर विवेक कुमार मोदी परिवार के साथ पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिसमें ऊर्जावान नृत्य, सुरीले संगीत और फ्रेशर्स रैंप वाकने नए छात्र-छात्राओं के प्रतिभा, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।

    चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि जश्न-ए-दिवाली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एकता, सकारात्मकता और युवा ऊर्जा का प्रतीक है। हमें ऐसे मंच तैयार करने पर गर्व है जो सांस्कृतिक सामंजस्य और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं।

    एमडी डॉ. मनबीर सिंह ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन सीटी परिवार के बंधन को मजबूत करते हैं और प्रकाश, आनंद फैलाने के महत्व की याद दिलाते हैं। वाइस चेयरमैन हरप्रीत सिंह ने कहा कि कैंपस उत्सव की भावना से सराबोर देखकर हमें गर्व हो रहा है। डायरेक्टर डा. नितिन टंडन ने कहा कि सीटी ग्रुप में समग्र विकास में विश्वास रखते हैं। इस अवसर पर डा. अनुराग, डा. गगनदीप सिंह उपस्थित थे।