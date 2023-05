Anushka Sharma को विराट कोहली ने दिया बिजनेस का ऑफर, बोले- 'ब्रेड पकोड़े की कसम, नहीं दूंगा धोखा'

नई दिल्ली, जेएनएन। पावर कपल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। फैंस को इनकी केमेस्ट्री और एक दूसरे के साथ मस्ती करने की अदा पसंद है। विराट और अनुष्का अलग-अलग अंदाज में एक दूसरे के लिए अपना प्यार जताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हाल ही में इस कपल का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है, जिसे देखने के बाद फैंस के लिए इस जोड़ी का प्यार और बढ़ गया है।

रीसेंट्ली विराट-अनुष्का ने एक स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत की। इस दौरान एंकर ने अनुष्का को विराट से कराने के लिए कुछ टास्क दिए, जिसे क्रिकेटर ने मजेदार हाजिरजवाबी के साथ पूरा किया। दरअसल, अनुष्का को विराट कोहली से अपनी एक फिल्म का डायलॉग रिपीट करवाना था।

इस टास्क के लिए एक्ट्रेस ने 'बैंड बाजा बारात' का डायलॉग - 'प्यार व्यापार की जोड़ी कभी नहीं बैठती। ना भाई, मैं तो सिंगल ही बेस्ट हूं' दिया। मगर विराट ने इस डायलॉग को रिपीट न करके दूसरा डायलॉग बोला, जिसे सुनते ही वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी।

विराट ने अनुष्का को कहा, ''बिजनेस कर ले मेरे साथ। ब्रेड पकोड़े की कसम, कभी धोखा नहीं दूंगा।'' इतना सुनते ही वहां मौजूद लोगों की भड़ी हंसते-हंसते लोटपोट हो गई। खुद अनुष्का शर्मा तक शर्मा गईं। उन्होंने कहा कि विराट के मुंह से यह डायलॉग सुनकर ऐसा लगा जैसे वह उन्हें प्रपोज कर रहे हैं।

GIGGLING, BLUSHING AND KICKING MY FEET THEY'RE THE CUTEST