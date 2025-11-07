Anunay Sood की गर्लफ्रेंड ने लिखा इमोशनल मैसेज, कहा- 'यह सच नहीं...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर ट्रेवल मशहूर इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का 32 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। खबरों के अनुसार, अनुनय मॉडल, एक्टर और क्रिएटर शिवानी परिहार के साथ रिलेशनशिप में थे।

शिवानी ने लिखा भावुक मैसेज एक्टर के निधन से हर कोई शॉक्ड है। इस खबर से अनुनय की गर्लफ्रेंड शिवानी को भी बेहद आघात पहुंचा है। शिवानी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अनुनय के लिए एक बेहद भावुक मैसेज लिखा और उन्हें अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बताया।

शिवानी को नहीं हो रहा यकीन शिवानी ने पोस्ट में लिखा, "मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम चले गए। मेरा दिल भारी है और मेरे आस-पास सब कुछ खाली सा लग रहा है।" उन्होंने आगे लिखा, "तुम मेरी सुरक्षित जगह, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात को कैसे समझूं - यह सच नहीं लग रहा।"

अपनी पोस्ट में, शिवानी ने बताया कि कैसे छोटी-छोटी बातें भी उन्हें अनुनय की याद दिलाती रहती हैं। उन्होंने लिखा, "हर छोटी चीज मुझे तुम्हारी याद दिलाती है- तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे मैसेज, सब कुछ।" अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ें।

शादी करने का कर रहे थे प्लान? बता दें कि शिवानी और अनुनय काफी लंबे समय से रिलेशन में थे। शिवानी ने बताया कि एक टाइम पर दोनों अपना आगे का जीवन साथ में बिताने की प्लानिंग कर रहे थे और इस स्थिति में वो समझने की कोशिश कर रही हैं कि उनके बिना कैसे जिया जाए। शिवानी ने आखिरी में लिखा- 'मैं ताउम्र तुम्हें प्यार करूंगी, तब भी जब तुम यहां नहीं हो। तुम हमेशा मेरे जीवन के सबसे अच्छे पार्ट रहोगे। आई लव यूं। RIP'