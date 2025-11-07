Language
    Anunay Sood की गर्लफ्रेंड ने लिखा इमोशनल मैसेज, कहा- 'यह सच नहीं...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:48 AM (IST)

    Anunay Sood Death: दुबई बेस्ड ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद का निधन हो गया है। वह 32 वर्ष के थे। उनके निधन का कारण अभी पता नहीं है। हाल ही में, उनकी कथित गर्लफ्रेंड और जयपुर की अभिनेत्री शिवानी परिहार ने इंस्टाग्राम पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

    गर्लफ्रेंड के साथ अनुनय सूद (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर ट्रेवल मशहूर इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का 32 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। खबरों के अनुसार, अनुनय मॉडल, एक्टर और क्रिएटर शिवानी परिहार के साथ रिलेशनशिप में थे।

    शिवानी ने लिखा भावुक मैसेज

    एक्टर के निधन से हर कोई शॉक्ड है। इस खबर से अनुनय की गर्लफ्रेंड शिवानी को भी बेहद आघात पहुंचा है। शिवानी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अनुनय के लिए एक बेहद भावुक मैसेज लिखा और उन्हें अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बताया।

    अनुनय सूद की कथित गर्लफ्रेंड शिवानी परिहार ने दिवंगत ट्रैवल इन्फ्लुएंसर के साथ एक तस्वीर अपलोड की। तस्वीर में दोनों फ्लाइट में एक-दूसरे के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। शिवानी आंखें बंद किए अनुनय के कंधे पर सिर टिकाए हुए हैं।

    शिवानी को नहीं हो रहा यकीन

    शिवानी ने पोस्ट में लिखा, "मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम चले गए। मेरा दिल भारी है और मेरे आस-पास सब कुछ खाली सा लग रहा है।" उन्होंने आगे लिखा, "तुम मेरी सुरक्षित जगह, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात को कैसे समझूं - यह सच नहीं लग रहा।"

    अपनी पोस्ट में, शिवानी ने बताया कि कैसे छोटी-छोटी बातें भी उन्हें अनुनय की याद दिलाती रहती हैं। उन्होंने लिखा, "हर छोटी चीज मुझे तुम्हारी याद दिलाती है- तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे मैसेज, सब कुछ।" अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ें।

    शादी करने का कर रहे थे प्लान?

    बता दें कि शिवानी और अनुनय काफी लंबे समय से रिलेशन में थे। शिवानी ने बताया कि एक टाइम पर दोनों अपना आगे का जीवन साथ में बिताने की प्लानिंग कर रहे थे और इस स्थिति में वो समझने की कोशिश कर रही हैं कि उनके बिना कैसे जिया जाए। शिवानी ने आखिरी में लिखा- 'मैं ताउम्र तुम्हें प्यार करूंगी, तब भी जब तुम यहां नहीं हो। तुम हमेशा मेरे जीवन के सबसे अच्छे पार्ट रहोगे। आई लव यूं। RIP'

    शिवानी परिहार खुद को एक मॉडल, एक्टर और क्रिएटर के रूप में परिभाषित करती हैं। वह जयपुर से हैं और अब दुबई में रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 261K फॉलोअर्स हैं। शिवानी कपड़ों के ब्रांड 'म्हारी' की सह-संस्थापक हैं। उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर ब्रांड एंडोर्समेंट में देखा जाता है।

