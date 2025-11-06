Anunay Sood Death: होश उड़ा देगी अनुनय सूद की नेटवर्थ? फैमिली के बारे में भी जानिए; अमेरिका में हुई मौत
Anunay Sood Net Worth ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद की मौत अमेरिका में कैसे हुई, अभी इसके बारे में कोई जानकारी सामने आई नहीं है। उनकी मौत से हर कोई सकते हैं कि आखिर उनकी मौत कैसे हो गई? जानिए उनकी नेटवर्थ और फैमिली के बारे में खास बातें।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Anunay Sood Death News दुबई के लोकप्रिय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद (Anunay Sood) की मौत की खबर ने गुरुवार सुबह उनके लाखों फॉलोअर्स को सदमे में डाल दिया। इस खबर से हर कोई हैरान रह गया कि आखिर अनुनय सूद की मौत कैसे हो गई? अनुनय सूद उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले थे। आइए आपको उनकी फैमिली और नेटवर्थ के बारे में बताते हैं।
बताया गया कि बुधवार को वीडियो शूट के बाद अनुनय सूद होटल में सोने गए लेकिन, सुबह नहीं उठे। टीम के सदस्यों ने जगाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं उठे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनुनय सूद की मौत की जानकारी परिवार ने सोशल मीडिया पर दी है।
सूद की फैमिली के बारे में जानिए
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अनुनय सूद राहुल सूद और रितु के पुत्र थे। अनुनय तीन भाई बहनों में सबसे छोटा था। उनकी दो बहनें, रचिता सूद और इशिता सूद हैं। दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। बताया जाता है कि अनुनय सूद की सगाई उनकी लंबे समय से प्रेमिका, वृंदा शर्मा से हुई थी।
वहीं, अनुनय के नोएडा वाले घर पर तैनात सुरक्षा गार्ड का कहना है कि अनुनय की मां दुबई में हैं। वह वहां से नोएडा लौट रही हैं। अनुनय सूद (Anunay Sood) की मौत अमेरिका के लास वेगास में हुई। परिजन सकते में हैं कि आखिर अनुनय सूद की मौत कैसे हो गई? करीब एक सप्ताह में शव को नोएडा लाया जाएगा।
अनुनय सूद की नेटवर्थ?
ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद की कुल संपत्ति (Anunay Sood Net Worth) सात करोड़ से 10 करोड़ रुपये (लगभग $850,000-$1.2 मिलियन) के बीच थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनकी आय के विविध स्रोत थे, जिनमें उनकी डिजिटल एजेंसी, ब्रांड सहयोग, यूट्यूब राजस्व और पेड प्रमोशन शामिल थे।
प्रीमियम घड़ियों के शौकीन थे अनुनय सूद
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उनके पास लग्जरी कारों का एक बेड़ा था, जिसमें एक मर्सिडीज-एएमजी, एक रैम 1500 टीआरएक्स और एक मॉडिफाइड थार शामिल थी। वह प्रीमियम घड़ियों के काफी शौकीन थे।
यह भी पढ़ें- नोएडा के यूट्यूबर की अमेरिका में मौत, फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स लिस्ट में थे शामिल
ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद (Anunay Sood) के इंस्टाग्राम पर 14 लाख फॉलोअर्स हैं। इतना ही नहीं अनुनय सूद फोर्ब्स इंडिया के टॉप 100 स्टार्स में शामिल थे और युवाओं के लिए प्रेरणा भी थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।