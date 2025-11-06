Anunay Sood Death: होश उड़ा देगी अनुनय सूद की नेटवर्थ? फैमिली के बारे में भी जानिए; अमेरिका में हुई मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Anunay Sood Death News दुबई के लोकप्रिय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद (Anunay Sood) की मौत की खबर ने गुरुवार सुबह उनके लाखों फॉलोअर्स को सदमे में डाल दिया। इस खबर से हर कोई हैरान रह गया कि आखिर अनुनय सूद की मौत कैसे हो गई? अनुनय सूद उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले थे। आइए आपको उनकी फैमिली और नेटवर्थ के बारे में बताते हैं।

बताया गया कि बुधवार को वीडियो शूट के बाद अनुनय सूद होटल में सोने गए लेकिन, सुबह नहीं उठे। टीम के सदस्यों ने जगाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं उठे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनुनय सूद की मौत की जानकारी परिवार ने सोशल मीडिया पर दी है।

सूद की फैमिली के बारे में जानिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अनुनय सूद राहुल सूद और रितु के पुत्र थे। अनुनय तीन भाई बहनों में सबसे छोटा था। उनकी दो बहनें, रचिता सूद और इशिता सूद हैं। दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। बताया जाता है कि अनुनय सूद की सगाई उनकी लंबे समय से प्रेमिका, वृंदा शर्मा से हुई थी।

वहीं, अनुनय के नोएडा वाले घर पर तैनात सुरक्षा गार्ड का कहना है कि अनुनय की मां दुबई में हैं। वह वहां से नोएडा लौट रही हैं। अनुनय सूद (Anunay Sood) की मौत अमेरिका के लास वेगास में हुई। परिजन सकते में हैं कि आखिर अनुनय सूद की मौत कैसे हो गई? करीब एक सप्ताह में शव को नोएडा लाया जाएगा।