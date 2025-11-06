नोएडा के यूट्यूबर की अमेरिका में मौत, फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स लिस्ट में थे शामिल

मुनीष शर्मा, नोएडा। सेक्टर 12 में रहने वाले ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद (Anunay Sood) का अमेरिका के लास वेगास में मौत होना सामने आया है। महजब32 साल की उम्र में मौत जी खबर ने इंटरनेट मीडिया पर हर किसी को हैरान कर दिया। परिवार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर मौत होने की पुष्टि की, लेकिन मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

स्वजन अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। अनुनय सूद की अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ ही दिन पहले आई थी। वह लास वेगास की सड़कों पर स्पोर्ट्स कारों के बीच नजर आ रहे थे। उन्होंने लिखा था, 'यकीन नहीं होता कि मैंने यह वीकेंड अपने सपनों की मशीनों और लीजेंड्स के बीच व्यतीत किया।

उधर, अनुनय के स्वजन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट करते हुए कहा कि वह इस समय गहरे शोक में हैं। उन्होंने प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है।

इंस्टाग्राम पर 14 लाख फालोअर्स

दुबई में बसे अनुनय सूद सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं थे। वह युवाओं के लिए प्रेरणा थे। उनके इंस्टाग्राम पर 14 लाख से ज्यादा फालोअर्स थे, जबकि यूट्यूब पर करीब चार लाख सब्सक्राइबर्स हैं।

उनकी रील्स और फोटोग्राफी ने सोशल मीडिया पर ट्रैवल कंटेंट को एक नई पहचान दी थी। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से लेकर आइसलैंड की झीलों और टोक्यो की गलियों तक, उनकी कैमरे की नजर हर जगह की कहानी कहती थी।

फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स लिस्ट में शामिल रहे

अनुनय काफी लोकप्रिय थे। वह लगातार तीन साल- 2022, 2023 और 2024 में फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स लिस्ट में शामिल रहे। फोर्ब्स ने उन्हें “दुबई बेस्ड फोटोग्राफर जो दुनिया को अपने कैमरे से देखता है” कहकर सम्मानित किया था। अनुनय एक सफल मार्केटिंग फर्म भी चलाते थे, जिससे उन्होंने सोशल मीडिया की क्रिएटिव दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई।