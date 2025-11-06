कौन थे अनुनय सूद, इंस्टाग्राम पर 14 लाख फॉलोअर्स; कैसे हुई 32 वर्षीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत?

मुनीश शर्मा, नोएडा। Anunay Sood Death: नोएडा के रहने वाले ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद (Anunay Sood) की अमेरिका के लास वेगास में मौत हो गई। उनके परिवार ने गुरुवार सुबह उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए यह खबर साझा की।

वीडियो शूट कर होटल के कमरे पर सोया था अनुनय, सोते-सोते हुई मौत स्थानीय लोगों के मुताबिक अनुनय शूट कर होटल के कमरे पर पहुंचे थे। सुबह को सोकर नहीं उठे। टीम ने सदस्यों ने जगाने का प्रयास किया, लेकिन उठे। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था अनुनय सूद अनुनय सूद के पिता राहुल सूद भेल से सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं। अनुनय तीन भाई बहनों में सबसे छोटा था। दोनों बड़ी बहनो की शादी हो चुकी है। अनुनय के नोएडा वाले घर पर तैनात सुरक्षा गार्ड का कहना है कि अनुनय की मां दुबई में हैं। वह वहां से नोएडा लौट रही हैं। करीब एक सप्ताह में शव को नोएडा लाया जाएगा।