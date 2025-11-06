कौन थे अनुनय सूद, इंस्टाग्राम पर 14 लाख फॉलोअर्स; कैसे हुई 32 वर्षीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत?

Language
    जाने-माने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद (Anunay Sood) का अमेरिका के लास वेगास में निधन हो गया। इंस्टाग्राम पर उनके 14 लाख फॉलोअर्स थे। वीडियो शूट के बाद होटल में सोने गए अनुनय सुबह नहीं उठे। परिवार ने सोशल मीडिया पर यह दुखद खबर साझा की। अनुनय युवाओं के लिए प्रेरणा थे और फोर्ब्स इंडिया के टॉप 100 स्टार्स में शामिल थे।

    Hero Image

    ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद की फाइल फोटो। सौजन्य- सोशल मीडिया

    मुनीश शर्मा, नोएडा। Anunay Sood Death: नोएडा के रहने वाले ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद (Anunay Sood) की अमेरिका के लास वेगास में मौत हो गई। उनके परिवार ने गुरुवार सुबह उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए यह खबर साझा की।

    वीडियो शूट कर होटल के कमरे पर सोया था अनुनय, सोते-सोते हुई मौत

    स्थानीय लोगों के मुताबिक अनुनय शूट कर होटल के कमरे पर पहुंचे थे। सुबह को सोकर नहीं उठे। टीम ने सदस्यों ने जगाने का प्रयास किया, लेकिन उठे। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था अनुनय सूद

    अनुनय सूद के पिता राहुल सूद भेल से सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं। अनुनय तीन भाई बहनों में सबसे छोटा था। दोनों बड़ी बहनो की शादी हो चुकी है। अनुनय के नोएडा वाले घर पर तैनात सुरक्षा गार्ड का कहना है कि अनुनय की मां दुबई में हैं। वह वहां से नोएडा लौट रही हैं। करीब एक सप्ताह में शव को नोएडा लाया जाएगा।

    इंस्टाग्राम पर 14 लाख फॉलोअर्स

    नोएडा से दुबई में बसे अनुनय सूद सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं थे, बल्कि वह युवाओं के लिए प्रेरणा थे। उनके इंस्टाग्राम पर 14 लाख से ज्यादा फालोअर्स थे, जबकि यूट्यूब पर करीब चार लाख सब्सक्राइबर्स हैं।

    उनकी रील्स और फोटोग्राफी ने सोशल मीडिया पर ट्रैवल कंटेंट को एक नई पहचान दी थी। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से लेकर आइसलैंड की झीलों और टोक्यो की गलियों तक, उनकी कैमरे की नजर हर जगह की कहानी कहती थी। वह फोर्ब्स इंडिया के टॉप 100 स्टार्स में शामिल रह चुके हैं।

