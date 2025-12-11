अनन्या पांडे ने छोड़ी बड़ी फिल्म, ओटीटी प्रोजेक्ट के चक्कर में एक्ट्रेस ने लिया फैसला
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता कार्तिक आर्यन संग अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को लेकर एक्ट्रेस अनन्या पांडे का नाम इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। इस साल केसरी चैप्टर 2 से फैंस का दिल जीतने वालीं अनन्या अब एक रोमांटिक ड्रामा के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं।
लेकिन इससे पहले अनन्या पांडे की एक और मोस्ट अवेटेड मूवी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अनन्या ने उस फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया है। ये फैसला अभिनेत्री एक ओटीटी प्रोजेक्ट की वजह से लिया है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-
अनन्या पांडे ने छोड़ी ये फिल्म
तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी तू मेरा के बाद अनन्या पांडे जिस फिल्म में नजर आने वाली थीं, उसका नाम छूमंतर था। मुंज्या मूवी स्टार अभय वर्मा के साथ वह इस मूवी में रोमांस फरमाती हुई दिखाई देती। लेकिन अब खबर आ रही है कि अनन्या ने इस मूवी को मना कर दिया है। मिड की रिपोर्ट के अनुसार डेट शेड्यूल के चलते एक्ट्रेस ने ये निर्णय लिया और अब वह छूमंतर का हिस्सा नहीं रहेंगी।
खबर के अनुसार अपने फेमस ओटीटी वेब सीरीज कॉल मी बेबी सीजन 2 और छूमंतर की शूटिंग शेड्यूल क्लैश होने की वजह से अनन्या ने छूमंतर को छोड़ दिया है। इस तरह से एक ओटीटी प्रोजेक्ट के चलते एक्ट्रेस ने मूवी को टाटा-टाटा बाय-बाय कह दिया है।
इस तरह से अब छूमंतर के मेकर्स को फिल्म के लिए किसी अन्य एक्ट्रेस की तलाश करनी होगी। माना ये जा रहा है कि निर्माता सान्या कपूर को भी ले सकते हैं। हालांकि, इस मामले की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
जल्द रिलीज होगी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी
इसके अलावा गौर किया जाए अनन्या पांडे की अगली फिल्म की तरफ तो वह तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी है (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri), जिसके प्रमोशन में वह बिजी हैं। बता दें कि 25 दिसंबर 2025 को एक्ट्रेस की ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म के गाने और ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है।
