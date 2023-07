Amitabh Bachchan ने ट्रोल्स पर कही दिल की बात, बोले- 'अब लोग मुझे बेचारा और नासमझ मानते हैं'

Amitabh Bachchan On Trolls हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन उन सितारों में से एक हैं जिन्हें अक्सर ट्रोल किया जाता था। हालांकि अब एक्टर का कहना है कि उम्र के साथ लोग उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। एक लेटेस्ट ब्लॉग में प्रोजेक्ट के एक्टर ने खुलासा किया कि अब ट्रोलिंग पहले से काफी कम हो गई है।

Amitabh Bachchan gets less criticism as he is getting old. Photo-Instagram

HighLights ट्रोल्स पर बोले अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन को अब कम मिलती है आलोचना अमिताभ बच्चन का खुलासा- लोग मानते हैं नासमझ

नई दिल्ली, जेएनएन। Amitabh Bachchan On Trolls: इस बात में कोई दोराय नहीं है कि फिल्मी सितारों को लाखों जनता के प्यार के साथ-साथ ढेर सारी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। चाहे वह नया कलाकार हो या फिर बॉलीवुड का सुपरस्टार, कोई भी सितारा ऐसा नहीं है, जिसने आलोचना न सही हो। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी उनमें से एक हैं। हालांकि, अब बिग बी (Big B) का कहना है कि उम्र के साथ-साथ उनकी आलोचना भी कम हो गई है। ट्रोलिंग पर क्या बोले बिग बी? 80 साल के अमिताभ बच्चन फिल्मी दुनिया में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर बराबर एक्टिव रहते हैं। अक्सर वह ब्लॉग्स के जरिए अपने दिल की बात कहते हैं। हाल ही में, 'सदी के महानायक' कहे जाने वाले अमिताभ ने कहा है कि उम्र के साथ-साथ उनकी ट्रोलिंग कम हो गई है। एक्टर ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में लिखा, "अब उम्र के साथ मजाक बनना कम हो गया है। अब समय के साथ लोग मान रहे हैं कि ये आदमी अब 81 साल (अक्टूबर 2023 में बिग बी का 81वां बर्थडे) का हो गया है, बूढ़ा और नासमझ हो गया है, इसे बर्दाश्त करो। यह ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं, बेचारा आदमी है, बहुत नासमझ है, उसे वैसे ही रहने दो आदि।" ऐसे छुट्टियां मना रहे अमिताभ बच्चन बिग बी ने अपने ब्लॉग में आगे बताया कि इन दिनों वह किस तरह छुट्टियां मना रहे हैं। वह इस उम्र में ज्ञान पाने के लिए कुछ सवालों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा- "तो कुछ दिनों की छुट्टी है और दिन रिफ्लेक्शन व कायाकल्प में बिता रहा हूं। उम्र की तरह नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन की दुनिया में क्या चल रहा है, इसका ज्ञान पाने के लिए। स्मार्ट ना। हां, यह है या यूं कहे कि ये रिफ्लेक्शन के दिन हैं। यह आश्चर्य की बात है कि कुछ 'दान' क्यों दिए गए, कुछ काम क्यों किए जा रहे हैं? एक नाम, एक काम, एक एक्ट क्यों और भी बहुत कुछ 'क्यों'।" अमिताभ बच्ची की अपकमिंग फिल्म अमिताभ बच्चन को आखिरी बार फिल्म 'ऊंचाई', 'ब्रह्मास्त्र' और 'गुडबाय' में देखा गया था। जल्द ही वह पैन इंडिया फिल्म 'प्रोजेक्ट के' (Project K) में प्रभास (Prabhas) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के साथ अहम किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म की एक्सक्लूसिव फुटेज को कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में होने वाले कॉमिक-कॉन कन्वेंशन (San Diego Comic-Con International) इवेंट में दिखाया जाएगा।

