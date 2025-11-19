10 दिनों की शूटिंग के बाद बंद हो गई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म, डायरेक्टर से हुआ था मतभेद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत में अभिनेता और निर्देशक के बीच अनबन के कई सारे किस्से मौजूद हैं। इस मामले में महा नायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का नाम शामिल रहा है, जब 80 के दशक में वह एक फिल्म पर काम कर रहे थे। 10 दिनों तक मूवी की शूटिंग और लंबे समय तक उसका लुक तैयार करने के लिए दाढ़ी-बाल बढ़ाने के बाद बिग बी ने वह फिल्म बीच में ही छोड़ दी थी। जिसका कारण डायरेक्टर संग एक्टर का मतभेद था।

आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिस फिल्म के मुहूर्त का क्लैपर बोर्ड वेटरन एक्टर रहे दिलीप कुमार के हाथों चलवाया गया था, वो रातोंरात कैसे बंद हो गई थी। आइए इस मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।

क्यों अमिताभ बच्चन ने छोड़ी थी फिल्म? अपने 5 दशक से अधिक लंबे फिल्मी करियर में अमिताभ बच्चन ने एक से बढ़कर एक मूवीज में काम किया। लेकिन एक निर्देशक ऐसा रहा, जिसके साथ मतभेद के कारण बिग बी दोबारा उनके साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। जिस डायरेक्टर के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उनका नाम सुभाष घई (Subhash Ghai) है।

देवा में बिग बी का किरदार डाकू का था और इसके लिए उन्होंने लंबी दाढ़ी और बाल का लुक भी तैयार किया था। 10 दिनों तक अमिताभ बच्चन ने इसकी शूटिंग की। एक दिन सेट पर अमिताभ फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और उन्हें कुछ सीन्स समझ नहीं आ रहे थे।