10 दिनों की शूटिंग के बाद बंद हो गई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म, डायरेक्टर से हुआ था मतभेद
अमिताभ बच्चन को सदी का महा नायक कहा जाता है। आज हम आपको बिग बी से जुड़ा ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं, जब उन्होंने 10 दिनों एक फिल्म की शूटिंग पर काम किया और बाद में डायरेक्टर संग मतभेद के चलते मूवी के बीच में छोड़ दिया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत में अभिनेता और निर्देशक के बीच अनबन के कई सारे किस्से मौजूद हैं। इस मामले में महा नायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का नाम शामिल रहा है, जब 80 के दशक में वह एक फिल्म पर काम कर रहे थे। 10 दिनों तक मूवी की शूटिंग और लंबे समय तक उसका लुक तैयार करने के लिए दाढ़ी-बाल बढ़ाने के बाद बिग बी ने वह फिल्म बीच में ही छोड़ दी थी। जिसका कारण डायरेक्टर संग एक्टर का मतभेद था।
आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिस फिल्म के मुहूर्त का क्लैपर बोर्ड वेटरन एक्टर रहे दिलीप कुमार के हाथों चलवाया गया था, वो रातोंरात कैसे बंद हो गई थी। आइए इस मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
क्यों अमिताभ बच्चन ने छोड़ी थी फिल्म?
अपने 5 दशक से अधिक लंबे फिल्मी करियर में अमिताभ बच्चन ने एक से बढ़कर एक मूवीज में काम किया। लेकिन एक निर्देशक ऐसा रहा, जिसके साथ मतभेद के कारण बिग बी दोबारा उनके साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। जिस डायरेक्टर के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उनका नाम सुभाष घई (Subhash Ghai) है।
जी हां, 80 के दशक में बतौर निर्देशक कर्मा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद सुभाष घई का कद सिनेमा जगत में काफी बढ़ गया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन संग मिलकर एक फिल्म बनाने की तैयारी शुरू की, जिसका नाम था देवा (Devaa)। इस मूवी में शम्मी कपूर, राज कुमार और मीनाक्षी शेषाद्री जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में मौजूद थे।
देवा में बिग बी का किरदार डाकू का था और इसके लिए उन्होंने लंबी दाढ़ी और बाल का लुक भी तैयार किया था। 10 दिनों तक अमिताभ बच्चन ने इसकी शूटिंग की। एक दिन सेट पर अमिताभ फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और उन्हें कुछ सीन्स समझ नहीं आ रहे थे।
उन्होंने एक सहायक से सुभाष गई को बुलाने को कहा, लेकिन सुभाष नहीं और उन्होंने कहा- अगर अमिताभ को कुछ पूछना है तो उनको मेरे पास भेजिए। ये बात जानकर अमिताभ बच्चन बिना कुछ बोले सेट से चले गए और फिर देवा की शूटिंग पर वापस नहीं। सुभाष घई के इस एटीट्यूड की वजह बिग बी ने देवा को छोड़ दिया और ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई।
दोबारा नहीं किया काम
देवा के बाद से सुभाष घई और अमिताभ बच्चन के भी मतभेद पैदा हो गया। जिसके कारण फिर कभी अमिताभ ने सुभाष के डायरेक्शन में बनने वाली किसी भी फिल्म में काम नहीं किया।
