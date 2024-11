'एक बेटी का बाप होना...' आराध्या के बर्थडे से गायब होने के बाद Abhishek Bachchan ने KBC 16 के सेट पर क्या कहा?

अभिषेक बच्चन ने केबीसी 16 के सेट पर अमिताभ से बात करते हुए आराध्या संग अपने बॉन्ड को लेकर बात की। अभिषेक ने बताया कि वो 13 साल की आराध्या के साथ कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं। एक्टर अपनी फिल्म आई वांट टू टॉक को प्रमोट करने आए थे। इस दौरान उनके साथ फिल्म निर्देशक शूजीत सरकार भी नजर आए।

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। पिछले काफी समय से ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के रिश्तों को लेकर अनबन की खबर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा कि दोनों तलाक लेने वाले हैं। हालांकि परिवार ने इस मामले पर पूरी चुप्पी बना रखी है। इससे पहले ऐश्वर्या राय और फिर बेटी आराध्या के जन्मदिन पर भी अभिषेक ने सोशल मीडिया पर उनको लेकर कोई पोस्ट नहीं किया।

वहीं हाल ही में अभिषेक कौन बनेगा करोड़पति (KBC) सीजन 16 के सेट पर अपनी फिल्म आई वांट टू टॉक (I want to talk) को प्रमोट करते नजर आए। इस दौरान एक्टर ने अपनी बेटी आराध्या को लेकर कुछ बातें बोली जिसे जानकर ये समझा जा सकता है कि एक्टर उनके साथ एक बेहतरीन बॉन्ड शेयर करते हैं। बाप-बेटी की कहानी है I want to talk केबीसी के लेटेस्ट एपिसोड में अभिषेक बच्चन ने अपने पिता अमिताभ बच्चन से आई वांट टू टॉक में अपनी भूमिका के बारे में बात की। इस फिल्म में एक पिता और बेटी के इमोशनल रिश्ते की कहानी दिखाई गई है। फिल्म पर चर्चा करते हुए अभिषेक ने अपने किरदार अर्जुन सेन पर बात की जो अपनी बेटी और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर प्रतिबद्ध है।