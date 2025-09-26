50 की उम्र में Ameesha Patel का खुलासा, इस हॉलीवुड स्टार पर आया दिल; वन नाइट स्टैंड के लिए तैयार अभिनेत्री

अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्हें अभी भी शादी के प्रस्ताव मिल रहे हैं। एक्ट्रेस 50 साल की हैं और उन्हें अपने से आधी उम्र के पुरुषों के प्रपोजल आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज पर क्रश है और वे उनके साथ वन नाइट स्टैंड के लिए भी तैयार हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'कहो ना प्यार है' से पॉपुलर हुई अभिनेत्री अमीषा पटेल रातों-रात स्टार बन गईं। इस मूवी के बाद से उन्हें कई सारे प्रपोजल आए लेकिन एक्ट्रेस आज तक कुंवारी हैं। अब हाल ही में अमीषा ने खुलासा किया कि उन्हें अभी भी शादी के प्रस्ताव मिल रहे हैं। अमीषा अभी 50 साल की हैं।

इस एक्टर के साथ करना चाहती हैं वन नाइट स्टैंड अमीषा ने बताया कि उनसे आधी उम्र के पुरुष उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन अमीषा का दिल किस पर आया है ये आज हम आपको बताएंगे। एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें मिशन इम्पॉसिबल अभिनेता टॉम क्रूज़ पर बड़ा क्रश है। एक्ट्रेस ने कहा कि वो 50 वर्षीय अभिनेता के साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती हैं।