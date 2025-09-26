50 की उम्र में Ameesha Patel का खुलासा, इस हॉलीवुड स्टार पर आया दिल; वन नाइट स्टैंड के लिए तैयार अभिनेत्री
अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्हें अभी भी शादी के प्रस्ताव मिल रहे हैं। एक्ट्रेस 50 साल की हैं और उन्हें अपने से आधी उम्र के पुरुषों के प्रपोजल आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज पर क्रश है और वे उनके साथ वन नाइट स्टैंड के लिए भी तैयार हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'कहो ना प्यार है' से पॉपुलर हुई अभिनेत्री अमीषा पटेल रातों-रात स्टार बन गईं। इस मूवी के बाद से उन्हें कई सारे प्रपोजल आए लेकिन एक्ट्रेस आज तक कुंवारी हैं। अब हाल ही में अमीषा ने खुलासा किया कि उन्हें अभी भी शादी के प्रस्ताव मिल रहे हैं। अमीषा अभी 50 साल की हैं।
इस एक्टर के साथ करना चाहती हैं वन नाइट स्टैंड
अमीषा ने बताया कि उनसे आधी उम्र के पुरुष उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन अमीषा का दिल किस पर आया है ये आज हम आपको बताएंगे। एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें मिशन इम्पॉसिबल अभिनेता टॉम क्रूज़ पर बड़ा क्रश है। एक्ट्रेस ने कहा कि वो 50 वर्षीय अभिनेता के साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती हैं।
रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट पर आकर, उन्होंने खुलासा किया कि उनके सेलिब्रिटी क्रश टॉम हैं और रणवीर से पूछा कि अगर वह कभी उनके साथ पॉडकास्ट करें, तो कृपया उन्हें जरूर बुलाएं।
इस इंसान के लिए बदल लेंगी उसूल
उन्होंने आगे कहा,"मुझे बचपन से ही टॉम क्रूज पसंद हैं। मेरे पेंसिल बॉक्स पर, मेरी फाइलों में उनकी तस्वीर लगी रहती थी, और मेरे कमरे में सिर्फ़ टॉम क्रूज़ का ही पोस्टर होता था। वह हमेशा से मेरे क्रश रहे हैं। मैं हमेशा मजाक में कहती हूं कि वह इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनके लिए मैं अपने उसूलों को ताक पर रख सकती हूं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं उनके साथ वन-नाइट स्टैंड कर सकती हूं, तो हां, मैं कर सकती हूं।"
अपने लिए कैसा लड़का चाहती हैं अमीषा?
उन्होंने आगे बताया कि वह शादी के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अपने लिए योग्य लड़का ढूंढ़ रही हैं। अमीषा ने कहा, 'जहां चाह होती है, वहां राह निकल ही आती है', इसलिए जो व्यक्ति मुझे हर हाल में ढूंढ लेगा और मौके पर चौका मारलेगा, वही मेरा साथी होगा।"
अमीषा ने बताया कि उन्हें अब भी संपन्न परिवारों से तरह-तरह के प्रस्ताव मिलते रहते हैं, जिनमें उनकी आधी उम्र के पुरुष भी शामिल हैं जो उन्हें बाहर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि एक पुरुष को मानसिक रूप से मैच्योर होना जरूरी है और वह कई उम्रदराज पुरुषों से मिली हैं जिनका आईक्यू, उनके शब्दों में मक्खी जितना है।
