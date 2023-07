Alia Bhatt ने पैपराजी के लिए किया ऐसा काम, वीडियो देख ट्रोल्स बोले- 'इतना भी ड्रामा मत करो कि फेक लगने लगे'

Alia Bhatt Video बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ-साथ जमीन से जुड़ी रहने वाली शख्सियत भी हैं जिसका नजारा एक लेटेस्ट वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वीडियो के चलते वह बुरी तरह ट्रोल भई हो रही हैं। यहां देखिए वो क्लिप।

Alia Bhatt trolled for giving slippers to the paparazzi. Photo- Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights आलिया भट्ट ने पैपराजी के लिए दिखाई दरियादिली आलिया भट्ट का वीडियो देख भड़के लोग आलिया भट्ट को बुरी तरह ट्रोल कर रहे लोग

Edited By: Rinki Tiwari