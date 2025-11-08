Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये क्या!! Rowdy Rathore 2 से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार लेगा 'खिलाड़ी' की जगह

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:42 PM (IST)

    Rowdy Rathore 2: साल 2012 में आई राउडी राठौर में Akshay Kumar ने लीड रोल प्ले किया था जो दर्शकों को काफी पसंद आया था। इसमें उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा थीं, अब जब इसके सीक्वल की चर्चा हो रही है तो एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है कि अक्षय इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    राउडी राठौर 2 में नहीं होंगे अक्षय कुमार? 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार की 2012 में आई एक्शन कॉमेडी, राउडी राठौर अब तक की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। खबरों की मानें तो इस फिल्म के निर्माता संजय लीला भंसाली अब अपनी इस हिट फिल्म के सीक्वल की योजना बना रहे हैं। हालांकि, इस बार अक्षय कुमार विक्रांत सिंह राठौर के रूप में वापसी नहीं करेंगे, बल्कि एक पैन इंडिया स्टार उनकी जगह ले सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भंसाली स्टूडियो ने राउडी राठौर पर बड़ा कदम उठाने और इसे एक फ्रैंचाइजी में बदलने का फैसला किया है। भंसाली प्रोडक्शंस 'राउडी राठौर 2' समेत कई प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर एक्टिव रूप से काम कर रहा है। यह स्टूडियो की सबसे बड़ी फ्रैंचाइजी में से एक है जिसका पैन इंडिया फैन बेस मजबूत है।

    अक्षय कुमार नहीं होंगे राउडी राठौर 2 का हिस्सा

    अभी कलाकारों का चयन तय नहीं हुआ है और फिल्म अभी शुरुआती दौर में है। हालांकि यह भी बताया गया है कि राउडी राठौर 2 में अब Akshay Kumar नजर नहीं आएंगे, बल्कि उनकी जगह एक बड़े पैन इंडिया स्टार ने ले ली है। जी हां फिल्म की व्यापक लोकप्रियता को देखते हुए, निर्माता एक बड़े पैन इंडिया स्टार को लीड रोल में करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि फिल्ममेकर्स ने इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है।

    akshay kumar (8)

    यह भी पढ़ें- 18 साल बाद Katrina Kaif के फेमस गाने का बना रीमिक्स, अक्षय कुमार ने दिशा पाटनी संग लड़ाया इश्क

    पहली फिल्म रही थी बड़ी हिट

    राउडी राठौर में अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में थे। प्रभु देवा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2006 की तेलुगु फिल्म विक्रमारकुडु का ऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की।

    akshay kumar (9)

    इस बीच वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार जल्द ही वेलकम टू द जंगल में नजर आएंगे। यह फिल्म वेलकम (2007) और वेलकम बैक (2015) के बाद वेलकम फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म है। 2007 में रिलीज हुई कैटरीना कैफ, परेश रावल, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और मल्लिका शेरावत स्टारर वेलकम सुपरहिट रही और एक कल्ट क्लासिक बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म का दर्जा हासिल किया। वेलकम 3 की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है।

    यह भी पढ़ें- 'अभी भी मेरे दिमाग में अटकी हुई...', Akshay Kumar संग सगाई टूटने पर Raveena Tandon ने तोड़ी चुप्पी