Akshay Kumar की OMG 2 की बढ़ी मुश्किलें, सेंसर बोर्ड ने रिवीजन कमेटी को दिखाने का दिया सुझाव

Akshay Kumar OMG 2 Censor Board News फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 को लेकर खबर आ रही है कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रिवीजन बोर्ड को दिखाने का सुझाव दिया है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर जारी किया गया था। फिल्म में अक्षय के अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की अहम भूमिका है।

Akshay Kumar OMG 2 Censor Board News, Akshay Kumar

Edited By: Rupesh Kumar