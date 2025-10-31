Language
    VIDEO: 88 साल की दादी के फैन हुए Akshay Kumar, करतब देख आपकी भी खुली रह जाएंगी आंखें

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:37 PM (IST)

    17वें अक्षय कुमार इंटरनेशनल कूडो टूर्नामेंट 2025-26 सूरत में हाई एनर्जी और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। जिसमें 32 भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2,000 से अधिक कूडो एथलीटों ने भाग लिया। इनमें 88 साल की एक दादी ने अक्षय कुमार का दिल जीत लिया।

    88 साल की दादी के अक्षय कुमार हुए फैन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 30 अक्टूबर को हुए ग्रैंड फिनाले में अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ और ट्विंकल खन्ना ने उभरते मार्शल कलाकारों का उत्साह करने और कुडो की भावना का जश्न मनाने के लिए शिरकत की। जिससे यह एक खेल के साथ ग्लैमरस इवेंट बन गया।

    88 वर्षीय शांता बा ने बटोरी सुर्खियां

    इस शाम की शोस्टॉपर 88 वर्षीय शांता पवार थीं, जिन्हें प्यार से शांता बा के नाम से जाना जाता है, जो अपनी पोतियों के साथ पुणे से आई थीं। उनके लाठी और तलवार के अद्भुत प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शकों के साथ अक्षय कुमार भी दादी की कला के फैन हो गए।

    नौ साल की उम्र से ही अपने माता-पिता से मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित, शांता बा ने इस पारंपरिक कला को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आज भी वह भारत भर के शहरों में प्रदर्शन करती हैं और अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए नुक्कड़ नाटकों के जरिए अपनी आजीविका कमाती हैं।

     
     
     
    बॉलीवुड में काम चुकी हैं दादी

    अपनी मार्शल आर्ट यात्रा के अलावा, शांता बा ने हिंदी सिनेमा में भी काम किया है। उन्होंने एक्ट्रेसेस के लिए बॉडी डबल का काम किया है। उन्होंने सीता और गीता (हेमा मालिनी के साथ) और शेरनी (श्रीदेवी के साथ) जैसी फिल्मों में स्टंट किए और पुरुषों के वर्चस्व वाली इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई।

    अक्षय कुमार का भावुक पल

    दादी के 15 मिनट के प्रदर्शन ने हजारों दर्शकों की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट बटोरी। उनके दृढ़ संकल्प और शालीनता से अभिभूत, अक्षय कुमार, जो खुद एक मार्शल आर्ट चैंपियन हैं, मंच से उतरे और शांता बा को गले लगा लिया और इस भावुक कर देने वाले भाव के लिए खड़े होकर तालियां बटोरीं।

    जैकी श्रॉफ के गुजराती अंदाज ने दिल जीत लिया
    शाम की गर्मजोशी को और बढ़ाते हुए, जैकी श्रॉफ ने अपने खास अंदाज में दर्शकों का मनोरंजन किया और गुजराती में उनका अभिवादन किया। उन्होंने कहा, 'जय माई की! चिंता क्यों करें... जय माताजी बोलें। हर घर में एक जवान होना चाहिए'।
    उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, 'फिर कभी मिलते हैं, मैं आराम से ढोकला खाने आऊंगा'। दर्शकों ने तालियां बजाकर और हंसकर जवाब दिया।

    इस इवेंट में सूरत पुलिस कर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए भी सम्मानित किया गया। खेल भावना, प्रेरणा और सम्मान का मिश्रण करते हुए, टूर्नामेंट के समापन समारोह में साहस, अनुशासन और गुजरात की जीवंत भावना का जश्न मनाया गया।

