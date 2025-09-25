पुलिस बनकर फिर अपराधियों को सबक सिखाएंगे Akshay Kumar- सुनील शेट्टी, 21 साल बाद बनेगा इस फिल्म का सीक्वल?
अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी जब भी स्क्रीन पर आई है तो उसने कमाल ही किया है। एक साथ 10 से ज्यादा फिल्में करने वाले ये दोनों सितारे जल्द ही कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी 3 में नजर आने वाले हैं। हालांकि इस बीच ही उनकी साल 2004 में रिलीज पुलिस पर आधारित फिल्म के सीक्वल पर भी निर्माता ने मुहर लगा दी है।
जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। आपने निश्चित तौर 'बहती गंगा में हाथ धोने' वाली कहावत तो सुनी होगी, इन दिनों बॉलीवुड निर्माता कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड में एक दौर शुरू होता है, तो बस वह चल ही पड़ता है। इस वक्त जो दौर चला है, वह है फिल्मों की फ्रेंचाइजी बनाने का"।
राकेश रोशन की 'कृष' से लेकर 'गोलमाल', सिंघम और हेरा फेरी अब तक इन सफल फिल्मों के कई पार्ट्स आ चुके हैं। हालांकि, इनमें से कुछ फिल्मों की फ्रेंचाइजी सफल और कुछ की ऐसी पिटी की किसी ने नहीं पूछा। जल्द ही अक्षय कुमार-परेश रावल और सुनील शेट्टी भी अपनी सफल फ्रेंचाइजी 'हेरा फेरी-3' लेकर आ रहे हैं। हालांकि, इस बीच ही फिल्म के निर्माता ने अक्षय और सुनील की 21 साल पुरानी एक और फिल्म के सीक्वल की घोषणा कर दी है।
21 साल पुरानी फ्लॉप फिल्म की बनेगी फ्रेंचाइजी
फ्रेंचाइजी और सीक्वल फिल्मों के इस दौर में भला कौन निर्माता अपनी पुरानी फिल्मों की लोकप्रियता और लंबी विरासत का लाभ नहीं उठाना चाहेगा। फिरोज नाडियाडवाला फिलहाल हेरा फेरी 3, आवारा पागल दीवाना 2 तथा वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल पर काम कर रहे हैं। विशेष बात यह हैं कि इन सभी में अक्षय कुमार व सुनील शेट्टी की जोड़ी साथ नजर आएगी।
यह जोड़ी एक और फिल्म फ्रेंचाइजी की कतार में शामिल हो गई है। वो है साल 2004 में प्रदर्शित फिल्म आन : मेन एट वर्क। मनोरंजन से जागरण मुंबई संवाददाता की रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में दिवंगत निर्माता और दादा अब्दुल करीम नाडियाडवाला के 115वें जन्मदिन पर फिरोज ने इंटरव्यू में बताया, ‘हमारे यहां कॉप (पुलिस), हॉरर और स्पाई यूनिवर्स तो हैं ही, लेकिन वर्षों की मेहनत से पारिवारिक दर्शकों के लिए हर जोनर का यूनिवर्स तैयार किया है। हम आन: मेन एट वर्क, आवारा पागल दीवाना, दीवाने हुए पागल के सीक्वल या प्रीक्वल फिल्मों के साथ वेलकम और हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की नई फिल्में भी बनाएंगे।
अक्षय-सुनील के अलावा ये सितारे आए थे नजर
21 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के अलावा अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, परेश रावल व इरफान अहम भूमिकाओं में थे। उस समय ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। आन ने केवल 6.12 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास था।
