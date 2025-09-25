पुलिस बनकर फिर अपराधियों को सबक सिखाएंगे Akshay Kumar- सुनील शेट्टी, 21 साल बाद बनेगा इस फिल्म का सीक्वल?

अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी जब भी स्क्रीन पर आई है तो उसने कमाल ही किया है। एक साथ 10 से ज्यादा फिल्में करने वाले ये दोनों सितारे जल्द ही कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी 3 में नजर आने वाले हैं। हालांकि इस बीच ही उनकी साल 2004 में रिलीज पुलिस पर आधारित फिल्म के सीक्वल पर भी निर्माता ने मुहर लगा दी है।

जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। आपने निश्चित तौर 'बहती गंगा में हाथ धोने' वाली कहावत तो सुनी होगी, इन दिनों बॉलीवुड निर्माता कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड में एक दौर शुरू होता है, तो बस वह चल ही पड़ता है। इस वक्त जो दौर चला है, वह है फिल्मों की फ्रेंचाइजी बनाने का"।

राकेश रोशन की 'कृष' से लेकर 'गोलमाल', सिंघम और हेरा फेरी अब तक इन सफल फिल्मों के कई पार्ट्स आ चुके हैं। हालांकि, इनमें से कुछ फिल्मों की फ्रेंचाइजी सफल और कुछ की ऐसी पिटी की किसी ने नहीं पूछा। जल्द ही अक्षय कुमार-परेश रावल और सुनील शेट्टी भी अपनी सफल फ्रेंचाइजी 'हेरा फेरी-3' लेकर आ रहे हैं। हालांकि, इस बीच ही फिल्म के निर्माता ने अक्षय और सुनील की 21 साल पुरानी एक और फिल्म के सीक्वल की घोषणा कर दी है।

21 साल पुरानी फ्लॉप फिल्म की बनेगी फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी और सीक्वल फिल्मों के इस दौर में भला कौन निर्माता अपनी पुरानी फिल्मों की लोकप्रियता और लंबी विरासत का लाभ नहीं उठाना चाहेगा। फिरोज नाडियाडवाला फिलहाल हेरा फेरी 3, आवारा पागल दीवाना 2 तथा वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल पर काम कर रहे हैं। विशेष बात यह हैं कि इन सभी में अक्षय कुमार व सुनील शेट्टी की जोड़ी साथ नजर आएगी।