Pawan Singh की पत्नी के सपोर्ट में आईं अक्षरा सिंह, कभी एक्टर संग रहा था अफेयर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भोजपुरी एक्ट्रेसअक्षरा सिंह इन दिनों छठ पूजा को लेकर काफी व्यस्त हैं। एक्ट्रेससोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वह लगातार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रही हैं। इसी बीच वह अपने एक्सबॉयफ्रेंड और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति का चुनाव में पूरा समर्थन करती नजर आई हैं। ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं।

भोजपुरी इंडस्ट्री के कई लोगों ने ज्योति का समर्थन किया है। ज्योति सिंह को लेकर अक्षरा सिंह ने कहा है कि एक महिला होने के नाते वह चाहती हैं कि ज्योति को जनता का समर्थन मिले और वह जीत हासिल करें।