Bihar Election: भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ने भरा नामांकन, इस सीट से लड़ेंगी विधानसभा चुनाव
भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। उनके चुनाव में उतरने से काराकाट सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। राजनीतिक गलियारों में इस खबर से चर्चा तेज हो गई है।
जागरण संवाददाता, सासाराम/रोहतास। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया। गत लोकसभा चुनाव में पवन सिंह भी काराकाट संसदीय क्षेत्र से गांव आजमा चुके हैं, जहां उन्हें हर का सामना करना पड़ा था।
विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को यहां मतदान होना है। नामांकन के अंतिम दिन बिक्रमगंज स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में प्रत्याशियों के बीच पूरे दिन काफी गहमागहमी रही और समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया।
नामजदगी का पर्चा भरने के बाद समर्थकों ने ज्योति सिंह के समर्थन में जमकर नारे लगाते हुए उनका फूल माला से भव्य स्वागत किया। ज्योति सिंह द्वारा नामांकन करने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरकार में तेज हो गई है।
उनका मुकाबला एनडीए प्रत्याशी जदयू के पूर्व सांसद महाबली सिंह और महागठबंधन से माले के वर्तमान विधायक अरुण कुमार सिंह से है। इसके अलावा जन सुराज से योगेन्द्र सिंह भी ताल ठोक रहे हैं, जिससे मुकाबला रोचक होने के आसार बन रहे हैं।
बिक्रमगंज के तेंदुनी चौक डुमरांव रोड स्थित काली मंदिर से ज्योति सिंह का काफिला निकला जिसमें काफी संख्या में समर्थक शामिल थे। उन्होंने कहा कि काराकाट से उनका लोकसभा चुनाव के समय से बना संबंध कभी कमजोर नहीं हुआ है।
जनता के अपार प्यार और समर्थन से आज नामांकन दाखिल कर दिया है और यह राजनीतिक कदम जनता की उम्मीदों और विश्वास की आवाज है। जनता का सहयोग हीं मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है और सभी मिलकर क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे।
