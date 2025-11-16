हॉलीवुड सिंगर Akon की स्टेज पर लोगों ने उतारी पैंट, वीडियो देख भड़के लोग बोले- 'यह हैरेसमेंट है'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड सिंगर एकन इस वक्त अपने इंडिया टूर (Akon India Tour 2025) को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले दिल्ली शो विवादों में रहा और अब बैंगलोर कॉन्सर्ट में सिंगर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग भड़क रहे हैं।

दरअसल, 14 नवंबर 2025 को एकन का बैंगलोर में कॉन्सर्ट था। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान लोगों ने सिंगर की पैंट उतार दी जिसके बाद उनके चाहने वालों का पारा चढ़ गया। सोशल मीडिया पर एकन का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

एकन की स्टेज पर उतारी गई पैंट वीडियो में देखा जा सकता है कि एकन फैंस के बीच स्टेज पर खड़े होकर लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इस दौरान वह अपने पैंट को भी संभाल रहे हैं। परफॉर्मेंस के दौरान लोगों ने उनकी पैंट पकड़ ली, जिससे वह नीचे सरक गई। एकन एक हाथ से माइक पकड़कर गाना गा रहे थे और एक हाथ से अपनी पैंट संभाल रहे थे। इस दौरान वह थोड़े अनकंफर्टेबल भी दिखे, लेकिन उन्होंने गाना नहीं छोड़ा और ना ही अपना आपा खोया।