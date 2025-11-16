Language
    हॉलीवुड सिंगर Akon की स्टेज पर लोगों ने उतारी पैंट, वीडियो देख भड़के लोग बोले- 'यह हैरेसमेंट है'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:54 AM (IST)

    Akon Video: पूरी दुनिया में अपनी आवाज का जादू चलाने वाले हॉलीवुड सिंगर एकन इस वक्त इंडिया टूर पर हैं। बीती शाम को एकन का बैंगलोर में कॉन्सर्ट था जहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग भड़क गए। एकन का वीडियो सामने आया है। 

    एकन के साथ लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हुआ हैरेसमेंट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड सिंगर एकन इस वक्त अपने इंडिया टूर (Akon India Tour 2025) को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले दिल्ली शो विवादों में रहा और अब बैंगलोर कॉन्सर्ट में सिंगर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग भड़क रहे हैं।

    दरअसल, 14 नवंबर 2025 को एकन का बैंगलोर में कॉन्सर्ट था। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान लोगों ने सिंगर की पैंट उतार दी जिसके बाद उनके चाहने वालों का पारा चढ़ गया। सोशल मीडिया पर एकन का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

    एकन की स्टेज पर उतारी गई पैंट

    वीडियो में देखा जा सकता है कि एकन फैंस के बीच स्टेज पर खड़े होकर लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इस दौरान वह अपने पैंट को भी संभाल रहे हैं। परफॉर्मेंस के दौरान लोगों ने उनकी पैंट पकड़ ली, जिससे वह नीचे सरक गई। एकन एक हाथ से माइक पकड़कर गाना गा रहे थे और एक हाथ से अपनी पैंट संभाल रहे थे। इस दौरान वह थोड़े अनकंफर्टेबल भी दिखे, लेकिन उन्होंने गाना नहीं छोड़ा और ना ही अपना आपा खोया।

     

     
     
     
    वीडियो देख भड़के लोग

    एकन का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, यूजर्स भड़क गए और इसे हैरेसमेंट बताने लगे। एक यूजर ने कहा, "यह बहुत दुख की बात है। वे उन्हें स्टेज पर लाइव हैरेस कर रहे हैं। वह इंटरनेशन आर्टिस्ट है और उनके लिए परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। वे उन्हें हैरेस कर रहे हैं।" एक ने कहा, "यह क्या है भाई? यह बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है।" इसी तरह लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

    मुंबई में कब होगा एकन का शो?

    बता दें कि दिल्ली में आयोजित एकन का कॉन्सर्ट भी काफी चर्चा में रहा था। परफॉर्मेंस देखने वालों ने मैनेजमेंट और साउंड क्वालिटी को खराब बताया था। दिल्ली और बैंगलोर के बाद 16 नवंबर को एकन मुंबई में परफॉर्म करेंगे।

